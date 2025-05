美團澄清「不惜一切代價」指反內捲競爭

【明報專訊】美團(3690)首席執行官王興周一(26日)在業績會上表示,將「採取一切必要措施來贏得比賽」(Take whatever measure it takes to win the game),鞏固美團市場地位。美團相關負責人昨日澄清,王興言論明確指向的是反對「低價低質內捲式競爭」,並非指「不惜一切代價贏得外賣價格戰」,美團將持續加大對行業生態系統投入。