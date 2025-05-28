美團澄清「不惜一切代價」指反內捲競爭

負責人表示，美團沒有動力也沒有必要參與當前行業的低價低質內捲式競爭，「會在遵循公平有序競爭的原則，加大投入應對競爭」，整體投資理念是透過騎手福利保障以及商家助力金等一系列舉措推動行業健康發展。首席財務官陳少暉同日預告美團「618大促」將向消費者提供更優惠的商品和外賣，美團昨日即於微信公衆號宣布將於今日起至6月18日開啓「618大促」，聯合百大餐飲、零售品牌，向全數消費者發放價值618元（人民幣，下同）的「神券包」。

美團今年4月正式推出即時零售品牌「美團閃購」，值得留意的是，今次是618大促銷活動首次覆蓋「餐飲外賣+購物」的生活消費全品類。在618元大額優惠權益基礎上，美團外賣將發放「天天必膨，滿18減18」外賣神券。對於手機、白酒等指定商品，消費者可獲國家補貼之上再減200元，並能以1499元限時搶購飛天茅台。