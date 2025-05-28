快手首季經調整盈利升4.4% 略勝預期

【明報專訊】快手（1024）公布今年首季收入按年升10.9%至326.08億元（人民幣，下同），經調整純利按年升4.4%至45.8億元（見表），兩數據均略勝預期。快手績前收升0.5%。值得留意的是，快手線上營銷服務收入按年增8%，董事長程一笑稱，見及4月開始用戶線上營銷廣告投放顯著增加，管理層對今年第二季線上營銷服務收入按年增速回到雙位數保持信心。
談及公司旗下的可靈AI時，程一笑表示，今年以來可靈AI商業化變現明顯加速，首季相關收入超過1.5億元，現時用家中70%為付費用戶。快手首席財務官金秉表示，公司在AI相關費用支出預期會上升，主要成本用於招聘和保留重要人才。不過，可靈AI已在推理層面（即在處理訊息時進行邏輯推理、推斷和決策）實現邊際利潤轉正，隨着業務擴張，即使追加投入推理算力，集團盈利所受的負面影響也會愈來愈小，預計今年影響集團整體利潤率約1至2個百分點。
線上營銷服務中，快手提及近年興起的短劇行業，程一笑表示，快手正整合短劇、遊戲和小說等內容型商品變現業務，並成立內容消費業務中心，目前已探索出一些內容產業變現路徑。他透露，去年快手在短劇行業的消耗（指用戶觀看的總時長及總數量）實現了超過300%的按年增長，今年預計仍能實現高速增長。
至於電商，快手首季總電商商品交易總值（GMV）按年增15%至3323億元。程一笑表示，近期內循環付費買流量的商家數目按年加速增長。
今年首季快手應用平均日活躍用戶（DAU）按年增4%至4.08億創新高，DAU日均使用時長達133.8分鐘。季內毛利率近55%，經調整淨利潤率為14%。同時，今年首季快手已首次實現整體海外業務單季度的經營利潤轉正。