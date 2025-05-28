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領展港零售物業續租租金跌逾2% CEO：投資大灣區商場對冲北上消費影響

【明報專訊】領展（0823）昨午公布今年3月底止年度業績，香港及內地的零售物業續租租金調整率分別為負2.2%及0.7%，行政總裁王國龍表示，香港零售物業可以提升租金的比例，比過往減少，雖然拉勻後出現續租調整負數，但是比同行不算太差。雖然出現北上消費的結構性調整，但他們透過投資大灣區商場項目，對冲了部分在港零售業務所受到的影響。

明報記者 陳偉燊

領展年內因應投資物業公平值減少錄得虧損162.8億元，致稅後單位持有人應佔虧損按年增加逾2.8倍至94.31億元（見表）。按半年計算，其下半年物業收入淨額按年增長5.84%至53.59億元；可供分派收入總額亦按年增加4.57%至70.25億元。每單位末期分派按年增加3.68%至1.3475元，每單位全年分派2.7234元，按年增加3.69%。

去年可供分派總額增4.6%

摩根士丹利報告指出，領展的末期息按年增加3.7%超出其預期。受惠於一次過遞延稅項調整，領展下半年淨物業收入達52.6億元，亦超出其預期。領展在港租戶銷售按年跌3%，比香港零售市場按年跌7%為佳，至於續租租金按年跌2.2%，則一如其預期；新加坡零售物業續租租金按年增長18%，比預期強。

領展首席營運總裁卓格理補充，中港的零售市道均具挑戰性，面對租金調整率出現負數時，他們會聚焦於維持兩地物業出租率，相對集團位於新加坡及澳洲的零售物業表現較具韌性，可互補不足。王國龍稱，目前在港零售物業出租率達98%。他們的商場主要面向家庭、體驗式消費，大部分住在公屋，不用供樓。反而他們會較留意失業率上升的影響。因應消費結構及北上潮，領展既改變租戶組合，亦聯同租戶改變銷售產品組合適應新市况。

港零售物業出租率98%

集團主席歐敦勤表示，集團經過20年後，雖然面對複雜的地緣政治及關稅戰致難以預測未來發展，但在建立好企業文化及團隊，可讓他們嘗試新東西及作迅速回應。王國龍稱，集團對房託互聯互通準備就緒，並已在過去兩三年到內地舉行發布會及見投資者。

財務上，執行董事兼首席財務總裁黃國祥指出，集團在海外的業務投資已經有充分對冲，現時港元投資組合佔比75%，加上他們已將債務的60%至70%以固定息率鎖定，因此就算息率波動，料所受影響不大。