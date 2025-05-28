moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

瑞銀維持恒指年底見24500 看好科網高息股

【明報專訊】瑞銀維持恒指全年目標24,500點，瑞銀投資銀行香港策略師陳志立表示，近期美國關稅緩解後，投資者回歸關注公司的基本因素，本港上市公司利潤較整體宏觀經濟為佳，因此吸引部分外資回來，亦有不少內地資金南下買港股，恒指現時已回升超過「對等關稅」公布前水平。該行未有因近日中美貿易緊張緩和上調目標，陳志立解釋，現時恒指市盈率已經回升至接近11倍的歷史均值，認為已到合理水平，貿易戰仍存不明朗因素，現時會審慎留意貿易戰發展，若7月貿易戰進一步緩和則會再有升幅。

避開對貿易敏感出口股

投資策略上，陳志立表示會維持槓鈴式（barbell）配置，一方面持有高beta（較波動、泛指高增長）股票，當中又較看好科網股，近期公布業績的公司利潤增長達雙位數，同時較少受政策和貿易戰影響；而因應貿易戰緩和，該行增加相關股份於投資組合的佔比。另一方面則續持有防守性高息股，同時避開對貿易敏感的出口股。選擇個股上，他表示會考慮市場競爭因素，外賣行業競爭較大，電動車方面則留意到市場資金偏向流入大型龍頭，料情况將會繼續。

拆息跌 資金轉投股票物業

昨日1個月港元拆息回升3點子（1厘等於100點子）至0.60119厘，不過較月初仍低約3.38厘。陳志立預期即使港匯回升至7.85觸發弱方兌換保證，資金流出港元後，1個月拆息雖會回升，但料將維持在2厘至2.5厘的較低水平，較本月初低約150點子。他指出，拆息每跌1厘，整體可以減輕等於香港2% GDP的利息支出，部分資金會流向消費或投資，有助本港經濟發展、提升企業信心。他又稱，近期按息降至低於租金回報率，亦提升買家購買住宅物業的興趣，另外自2019年以來有4萬億元流入定期存款，近期利率因應拆息而被下調，會帶動資金流入股票或物業等風險資產。