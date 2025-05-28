恒指升近百點 北水淨流入3周高

【明報專訊】雖然內地4月工業企業利潤按年增3%，增速是2024年12月後最快，但港股缺乏方向，全日好淡拉鋸，恒指收市升近100點。大市成交略為縮減至約2000億元，但北水流入港股重拾動力，昨淨買入近120億元，創3周最多。