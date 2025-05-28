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大快活發盈警 料全年純利跌最多三成

標籤：經濟

【明報專訊】本港飲食業市道疲弱，大快活（0052）昨收市後發盈警，料截至今年3月底止年度純利將按年下跌不超過30%，與4月底率先發盈警的大家樂（0341）、兩者預計年度純利下降幅度相若。大快活昨日股價偏軟，收市報5.07元，跌0.59%，成交36.34萬元。

主因港人外遊消費等影響

按大快活上一財年錄得純利5065.7萬元計算，即2025財年純利至少有3545.99萬元。大快活指出，盈利下降主要歸因於香港居民的外遊消費趨勢、香港及內地經濟持續疲弱、消費者情緒低迷，以及該年度香港及內地的價格競爭較去年同期加劇，與大家樂早先盈警提及的盈利下降主因「北上消費」及「消費降級」相似。

翻查資料，大快活截至2024年9月底的中期，純利按年大減57.3%至1552.1萬元；按此計算，下半財年大快活盈利或按年至少升39%，至約1993.89萬元。事實上，早在去年底大快活公布中期業績時已經指出，本港餐飲業將面臨長期結構性調整。

數碼轉型仍為首要任務

大快活稱，集團已實施全面策略來應對目前的市場挑戰並恢復盈利增長。收入優化措施包括針對性的促銷活動、特定時段的價格優惠，以及開發創新產品。同時，集團正透過以年輕顧客為目標的市場推廣活動重塑品牌定位。

為了改善營運效率，集團正透過提升供應鏈和生產力等措施以嚴格控制成本，同時策略性地調整店鋪網絡以實現最大回報。此外，數碼轉型仍是首要任務，自助點餐機與手機點餐系統有助改善提升服務效率，並優化顧客體驗。