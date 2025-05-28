日據報擬減發長債 債息急回落 上周20年國債拍賣需求13年低

日本長債孳息率回落，也外溢至美國國債市場與匯市。美國10年期國債孳息率昨回落至4.5厘以下。美國30年期國債孳息率，亦由5厘水平回落至4.95厘。日圓兌每美元昨由142水平，跌至143.7；每百日圓兌港元由5.48算，回落至5.42算。由於美國總統特朗普同意推遲對歐盟徵收50%關稅，美股三大指數周二復市後早段向上，道指升逾400點，納指升近2%。美國5月諮商會（CB）消費信心指數升至98，較4月高出超過12點，反映消費者對美國與其他國家達成貿易協議相對樂觀。

日圓兌港元回落至5.42算

路透社引述消息人士稱，在截至明年3月底的財年，日本財務省的債券發行規模大概將維持在172.3萬億日圓（9.4萬億港元）不變，但可能會增發較短期的債券，以便減少20年、30年及40年期債券的發行規模。三井住友信託資產管理公司指出，超長期日本國債發行量最早可能在7月下調，這將緩解市場對本周三40年期日本國債拍賣結果的擔憂。

彭博社稱，日本財務省針對國債的合適發行量，向市場參與者發出調查問卷，並詢問其對當前市况的看法。彭博社形容，當局在此時機向廣泛市場人士徵詢意見，是罕見舉動。向市場人士蒐集意見後，預計日本央行將在6月中的政策會議，公布明年3月以後縮減買債規模的路線圖。

日本財務省轄下委員會昨敦促政府加大財政整頓力度，以防日本央行收緊貨幣政策，帶來償債成本上升的風險。該委員會周二向財相加藤勝信提交的建議指出，日本央行加息，並縮減買債規模，正推動日本國債孳息率持續上升，政府的財政管理須保持高度緊逼感，以防債務成本上升影響到必要的政策支出。

日本央行持續解除超級寬鬆貨幣政策，自去年3月以來加息3次，將利率由負值升至目前半厘，又持續減少買債。與此同時，日本人壽保險公司等傳統長債買家需求減少，令長債需求供過於求。此外，日本首相石破茂在7月參議院選舉前，面臨減稅和增加支出政治壓力，也令日本長債受壓。

日央行行長：經濟符預期 將續加息

日本財務省轄下的委員會以穆迪近期下調美國信評為例，指日本國債評級被下調並非遙不可及，倘財政紀律削弱，市場對日本公共財政的信任下降，可能會引發評級下調、債息上升、市場動盪，並最終為家庭和企業帶來負面影響。

為實現長期的財政穩健，該委員會重申在2025、26財年內，實現基本預算盈餘的重要性，但這目標在本財年似乎難以實現。該委員會估計，到2034財年，日本政府債務的利息支付，可能會增加8.7萬億日圓（約4732億港元），反映長期預算的壓力。不過日本央行行長植田和男昨表示，只要經濟和物價走向符合預期，將繼續加息。

（綜合報道）

[國際金融]