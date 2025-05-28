李若凡：美元或下試98 亞洲貨幣追落後

此外，關稅風險重新升溫，因美國與其他國家的貿易談判尚未獲得新進展，而且上周五特朗普威脅對歐盟商品徵收50%關稅。在「拋售美國資產」主題的牽動下，美元全面下跌，至於避險貨幣日圓和瑞郎維持優異表現。日本、英國和加拿大最新通脹數據超乎預期也支持了當地貨幣；歐元因為關稅威脅而跑輸大部分貨幣；澳儲行鴿派降息也利淡澳元。

短期內，若美匯指數反覆走弱，可能下試98，同時，除避險貨幣及黃金受惠，亞洲貨幣也可能追回落後於其他貨幣的升幅。本周關注紐儲行會議。

美元結構性下行的趨勢不變。受關稅風險緩解的影響，美國4月PMI數據優於預期，對美元形成一定支持，然而，美匯指數繼續在100以下交易 。儘管穆迪下調美國評級並不意外，但它提醒市場美國債務問題仍然存在。隨着眾議院以微弱優勢通過減稅法案，市場擔憂該法案將使美國財政狀况惡化。美國雙赤字、通脹預期上升（上周特朗普再次威脅加關稅），以及日本國債收益率飈升對美債需求的打擊等因素，可能會使美債收益率維持高位。

儘管如此，美債收益率高企不太可能利好美元，因為高收益率背後的原因不再是「美國例外論」。反而財政擔憂和貿易談判涉及外匯方向討論的猜測，可能會繼續限制美匯指數的上行空間於100.00至101.50，下行目標則是98.00至99.00。

星展香港環球市場策略師

[李若凡 匯市前瞻]