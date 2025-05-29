Shein據報英上市受阻 擬年內港掛牌

消息人士稱，Shein於今年3月獲得英國金融行為監管局（FCA）批准在倫敦上市後，已隨即通知中證監，惟遲遲未獲內地批准。消息人士又指出，無論Shein在何市場上市，其最終IPO估值將取決於美國取消小額包裹免稅政策為集團業務的影響。

彭博社本月初曾報道，Shein於英國IPO進程已接近停滯，公司正評估美國加徵關稅對業務的影響，同時等待中國監管機構審批。報道指出，投資者對Shein在英國上市的熱情正在大幅減退，部分股東更擬在私募市場以大幅折讓出售持股。Shein估值目標亦不斷下調，2023年公司計劃於美國上市時，估值曾高達900億美元（約7020億港元）。惟今年2月英國IPO計劃受阻時，有股東提出公司估值需下降至約300億美元（約2340億港元），較高峰時期的目標估值大削三分之二。

另外，內地晶片股龍頭韋爾股份（滬：603501）計劃來港上市並擬集資最多10億美元（約78億港元）。外電引述消息人士稱，公司已選擇中金（3908）及瑞銀籌備香港上市事宜，惟相關事宜仍在討論。

A股韋爾擬來港上市 集資78億

韋爾上周五公布，為加快公司國際化戰略和海外業務發展，增強公司境外融資能力，擬發行境外上股份（H股）並在港交所上市。以韋爾股份A股周三（28日）收市價126.45元人民幣計，公司市值達1538.83億元人民幣（約1676.4億港元）。

明報記者 邱潤青

[新股]