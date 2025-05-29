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小米季績佳 多家大行上調目標價

【明報專訊】小米（1810）日前公布首季業績勝預期，公司昨日股價收升0.4%。多家大行上調小米目標價，匯豐環球研究認為，小米旗下電動車、空調等業務前景佳，將2025至2027年收入預測上調1%，經調整淨利潤預測上調5%至6%。不過摩根大通點出，下半年大型家電銷售旺季結束及國補效應減退，小米相關收入高增速是否可持續，將左右集團整體財務表現。

匯豐上調目標價至76.6元

匯豐報告稱，小米今年首季盈利勝預期，相信主要受惠於IoT（物聯網）業務增長強勁且毛利率創歷史新高，以及電動汽車業務毛利率及銷售均價提升。匯豐表示，小米IoT及電動汽車業務毛利率擴張具可持續性，若計及SoC晶片通常有12至24個月的產品生命周期及高研發投入，預計集團將自2026年起將自研的玄戒O1晶片搭載於中端手機產品，相信屆時相關成本將下行。該行維持對小米的「買入」評級，目標價從73.5元上調至76.6元。

另一邊廂，摩通亦提及小米首季IoT業務表現佳，並認為主要受產品結構改善、業務規模擴大以及國家補貼政策的推動。該行同時表示，隨着618購物節及五一假期等傳統銷售旺季到來，今年第二季小米IoT業務收入料可按年增15%。

績後媒體電話會議上，小米總裁盧偉冰表明小米空調業務以2030年在中國市場做到「數一數二」為目標，並將對標全球領先品牌。摩通表示，小米在空調等家電市場的市佔率進一步提升，加上產品結構持續改善，預料可支持今年次季毛利率維持高位。

摩通料今年智能手機收入升15%

不過摩通點出，下半年內地大型家電銷售旺季結束及國補效應減退，市場需留意小米IoT業務是否能可持續地強勁增長。不過該行仍預計小米的IoT業務於2026及2027年增長率可穩定在約20%，並維持對小米「中性」評級，目標價60元不變。

小米手機業務收入今年首季按年升8.9%，但毛利率減2.4個百分點至12.4%，摩通認為，智能手機業務有望維持穩定，下半年毛利率雖面臨向下壓力，但下滑幅度相信在可控範圍內。而在非洲等新興市場的銷量推動，以及小米持續推動產品組合走向高端化的情况下，該行預計小米今年智能手機相關收入仍可能按年升10%至15%。