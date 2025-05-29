恒指險守20天線 成交逾兩周最少

北水淨流入金額減七成

歐盟尋求加快與美國貿易談判，加上美國消費者信心大增，隔晚美股上升，恒指輕微高開後最多升94點便現沽壓，大市即掉頭向下，午後更一度跌201點，尾市跌幅略為收窄，最終收跌123點或0.5%，國指跌26點或0.3%，收報8443點，科指跌7點或0.15%，收報5174點。

北水連續兩日淨入，但金額減70%至35.8億元，北水交易成交額（包括買入及賣出交易）縮至752億元，佔香港市場成交額比例降至20%，亦為近兩周低，美團（3690）、中移動（0941）、中海油（0883）分別獲北水淨入10.7億元、6億及5.6億元，小米（1810）及恒生國指ETF（2828）則分遭北水淨沽7.1億及4.3億元。

比亞迪連跌3日累計12.5%

汽車股跌勢未止，近日推出限時促銷活動的比亞迪續跌2.7%，連跌3日累跌12.5%，同樣三連跌的吉利（0175）跌2.3%，累挫13%，理想汽車（2015）亦跌2.5%；科技股普跌，阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、京東（9618）齊跌超過1%，美團偏軟，首季業績勝預期的小米靠穩，前日公布業績的快手（1024）逆市升近6%，是升幅最大藍籌。

內需股逆市做好，百威亞太（1876）升4.1%，農夫山泉（9633）升3.2%，蒙牛（2319）、海底撈（6862）齊升2%；日前做好的茶飲股回落，蜜雪（2097）、古茗（1364）同跌超過半成，茶百道（2555）更插近7%；藥品股亦回吐，翰森製藥（3692）跌3.4%，為最弱藍籌，中國生物製藥（1177）、石藥（1093）、藥明生物（2269）齊跌逾1%。