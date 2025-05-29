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TVB廣告灣區落地 首5月達預算95% 蕭世和：有信心今年廣告錄正增長

【明報專訊】電視廣播（0511）（TVB）昨午召開股東大會，有股東關心市道欠佳，零售、餐飲不斷結業，有否影響商戶投放廣告意欲，集團總經理（商務營運）蕭世和回應，今年整體廣告市場面對挑戰很大，但是TVB的表現仍優於大市。雖然4月份廣告市場一度受到關稅戰影響，但是到5月份時已轉好，因此他有信心今年1至5月份以至今年全年的TVB廣告錄得正增長，並有信心跑贏大市。

明報記者 陳偉燊

蕭世和續稱，自今年1月1日起翡翠台及明珠台廣告可以在大灣區落地，由於相對過往基數低，因此今年1至5月份兩條頻道在大灣區接收廣告錄得以倍數計增長。今年首4月落地時需時處理開初營運的問題，到5月份時兩條頻道在大灣區接收的廣告已錄得單月新高，並且達到銷售團隊預算的95%水平。

至於內地業務，行政主席許濤指出，據CEPA機制香港電視劇落地，TVB已經與多過一家一線的衛視平台溝通。他稱「已與兩間衛視進行深入討論」，並到鎖定項目的階段，有信心今年底前TVB會有節目在衛星電視黃金時段播放。

年底前節目或衛視黃金時段播放

在會上有股東提議TVB放寬明珠台播放語言限制，以及認為加入股東會需雙重登記致程序繁瑣，許濤稱，他們受到《廣播條例》嚴格管理，法例亦歷史悠久，未有跟上發展快速的社會及互聯網，他們已向監管機構表達，希望能拆牆鬆綁，提供自由度及靈活度，可為上市公司創造價值，又令股東方便。

冀放寬明珠台語言限制等

TVB副總經理（法律及國際業務）陳樹鴻補充，他們因應2027年續牌，已於5月底提交申請及資料。Netflix及Disney+等外國串流平台不受監管，業界生意愈來愈難做，因此他們期望監管機構明白業界的處境並放寬限制。當中英語頻道明珠台因為歷史原因而在播放語言受限，但是在港只懂講及聽英語的人口僅4%，即使他們數年前按例將45%節目轉非英語播放，晚上7時至11時卻規定以英語播放，播放體育賽事時審批轉用語言亦不易。因此他認為隨着該頻道在大灣區落地，廣東話觀眾更多，有空間爭取放寬。他呼籲股東為股價着想，爭取發表意見。