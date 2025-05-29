moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

瑞銀料今年內地純電動車銷售增30%

【明報專訊】比亞迪（1211）近日為旗下多款車型減價再掀價格戰，顯示出內地新能源汽車行業競爭日益加劇，該公司股價昨日再跌2.7%，連跌3日累積跌幅近13%。瑞銀投資銀行中國汽車行業研究主管鞏旻預計，未來幾年間內地相關市場競爭將持續激烈。他預期今年內地汽車銷量有望錄得中單位數升幅，當中純電動車銷售按年料錄30%增幅。就比亞迪旗下車款減價，匯豐認為降價反映該公司專注捍衛市場份額，而其海外業務較佳料能為國內車款定價調整提供緩衝，維持對其「買入」評級及目標價453元。

料車企整合較預期慢

比亞迪近日減價掀起的價格戰被認為是車企整合「前哨戰」，對此鞏旻表示，車企整合速度或較預期慢，因內地地方政府出於保就業、發展本地產業等考慮支持當地車企，再加上部分低效車企可能透過資本市場融資獲得持續發展空間，令市場的自然整合或略延緩。

至於新能源車企內銷，他指內地當局已推行諸多政策，其中以舊換新政策料能帶動今年內地300萬輛汽車銷售，而未來有多少潛在政策實施空間則將是「見步行步」。海外市場方面，關稅戰續成各行業焦點，談及中國新能源汽車出海及車企產能部署可能受到的影響時，鞏旻指目前內地車企出口外地的數量僅佔自身產能的一小部分，故很難因此調整產能分配。

比亞迪減價 匯豐：捍衛市場份額

此外，早前歐盟擬對進口中國電動車設定最低價格而非徵關稅，鞏旻認為做法長遠對中國新能源車企有利，因相關企業會透過技術升級提升產品質素乃至競爭力，並提升單輛汽車利潤，以實現長遠可持續發展，而非一味低價搶客。

另一邊廂，對於比亞迪降價舉措，匯豐環球研究發表研報指出，有關舉措表面看起來較激進，但其中包括現有政府補貼及渠道季節性促銷，相信並非集團定價策略出現根本轉變，而是體現出比亞迪志在捍衛及提升市場份額，優先於推升利潤率。值得留意的是，匯豐同時點出，比亞迪海外業務持續強勁且利潤率高，同時旗下高端品牌及車型銷量持續走高，有助穩定公司整體單輛汽車利潤，並抵消上述減價對公司利潤造成的負面影響。