亞洲減投資美國比重避險 關稅顛覆價值7.5萬億美元投資邏輯

為抵禦美元貶值的風險，佛羅里達州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）周二簽署法案，啟動黃金及白銀成為美元以外法定貨幣的進程。德桑蒂斯指出，自2015年以來，黃金價值上漲兩倍，而美元受通脹影響，購買力正在下降，考慮到美國聯邦政府的赤字支出，美元轉弱成為一種風險。

佛州長啟動黃金白銀成法幣進程

對亞洲而言，投資分散至「非美元資產」，將標誌1997年亞洲金融風暴以來的策略逆轉。當時由於亞洲經濟體過度依賴缺乏美元資產支持的短期貸款，引發債務危機。這教訓使亞洲經濟體向美國出口賺取美元後，將資金投資美國。根據彭博社數據，自1997年以來，亞洲11個最大經濟體共購入價值4.7萬億美元的美國股債（見圖），而歷來總投資額更達7.5萬億美元。

不過在特朗普重返白宮前，流入美國的亞洲資金已逐漸減少。去年由亞洲流入美國的資金已降至680億美元，僅相當於亞洲對美貿易順差的11%。迹象顯示，亞洲資金減少向美國投資的趨勢正在加劇。日本大型人壽保險公司正尋找美國國債的替代品。擁有960億美元資產的澳洲退休基金UniSuper宣布，其美元資產配置已經見頂。

亞洲投資者尋找美國資產替代品的理由包括：美國政府預算赤字不斷擴大、民主共和兩黨鬥爭加劇，以及美國政府動輒以美元作武器實施經濟制裁，導致部分國家憂慮到美國資產是否安全。此外，特朗普政府推動大規模減稅之際，穆迪下調美國信評，全球三大評級機構如今都不再給予美國最高評級，可能促使美債投資者要求更高的孳息率。

目前亞洲的投資模式，嚴重依賴美元強勢。日本央行去年展開加息周期後，風險開始顯露。去年7月初至8月，日圓兌美元匯率飈升14%，全球套利交易（借入廉價日圓投資於美國等高收益資產）陷入危機，投資者以2007年以來最快的速度平倉。市場分析，「買入美國」交易只有在美元升值、亞洲本幣貶值才有效。之後特朗普展開第二任期，爭取製造業重返美國，打擊亞洲的出口和投資模式。

即使亞洲國家尚未以所持美債作為與美國的貿易談判籌碼，這些國家未來減少購買美國債務的可能性也令人擔憂。Gavekal Research指出，亞洲國家必須分散投資風險，而分散風險的最佳方式，是讓資本流向本國。

OPEC+暫維持產量 油價午夜前升逾2%

另外，在油組與盟友（OPEC+）本周六為7月的原油產量舉行會議前，周三的OPEC+聯合部長級會議，同意暫時維持石油產量不變。國際油價午夜前升逾2%，布蘭特期油升穿每桶65美元，紐約期油升穿每桶62美元水平。

（綜合報道）

[國際金融]