亞洲減投資美國比重避險 關稅顛覆價值7.5萬億美元投資邏輯

【明報專訊】美國總統特朗普的關稅威脅，令美元資產受壓。近日持有大量美國國債等美元資產的亞洲保險公司錄得巨額帳面虧損，暴露了美元資產帶來的風險。彭博社指出，亞洲出口國以往理財模式，是向美國銷售商品，然後將收益投資於美國資產。然而，特朗普試圖以關稅重塑全球貿易格局，正顛覆亞洲價值7.5萬億美元的投資邏輯，令亞洲購買美元資產的慣常模式，面臨2008年金融海嘯以來最大威脅。市場等待Nvidia（英偉達）（美：NVDA）周三收市後公布業績，美股三大指數早段微升。
為抵禦美元貶值的風險，佛羅里達州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）周二簽署法案，啟動黃金及白銀成為美元以外法定貨幣的進程。德桑蒂斯指出，自2015年以來，黃金價值上漲兩倍，而美元受通脹影響，購買力正在下降，考慮到美國聯邦政府的赤字支出，美元轉弱成為一種風險。
對亞洲而言，投資分散至「非美元資產」，將標誌1997年亞洲金融風暴以來的策略逆轉。當時由於亞洲經濟體過度依賴缺乏美元資產支持的短期貸款，引發債務危機。這教訓使亞洲經濟體向美國出口賺取美元後，將資金投資美國。根據彭博社數據，自1997年以來，亞洲11個最大經濟體共購入價值4.7萬億美元的美國股債（見圖），而歷來總投資額更達7.5萬億美元。
不過在特朗普重返白宮前，流入美國的亞洲資金已逐漸減少。去年由亞洲流入美國的資金已降至680億美元，僅相當於亞洲對美貿易順差的11%。迹象顯示，亞洲資金減少向美國投資的趨勢正在加劇。日本大型人壽保險公司正尋找美國國債的替代品。擁有960億美元資產的澳洲退休基金UniSuper宣布，其美元資產配置已經見頂。
亞洲投資者尋找美國資產替代品的理由包括：美國政府預算赤字不斷擴大、民主共和兩黨鬥爭加劇，以及美國政府動輒以美元作武器實施經濟制裁，導致部分國家憂慮到美國資產是否安全。此外，特朗普政府推動大規模減稅之際，穆迪下調美國信評，全球三大評級機構如今都不再給予美國最高評級，可能促使美債投資者要求更高的孳息率。
目前亞洲的投資模式，嚴重依賴美元強勢。日本央行去年展開加息周期後，風險開始顯露。去年7月初至8月，日圓兌美元匯率飈升14%，全球套利交易（借入廉價日圓投資於美國等高收益資產）陷入危機，投資者以2007年以來最快的速度平倉。市場分析，「買入美國」交易只有在美元升值、亞洲本幣貶值才有效。之後特朗普展開第二任期，爭取製造業重返美國，打擊亞洲的出口和投資模式。
即使亞洲國家尚未以所持美債作為與美國的貿易談判籌碼，這些國家未來減少購買美國債務的可能性也令人擔憂。Gavekal Research指出，亞洲國家必須分散投資風險，而分散風險的最佳方式，是讓資本流向本國。
另外，在油組與盟友（OPEC+）本周六為7月的原油產量舉行會議前，周三的OPEC+聯合部長級會議，同意暫時維持石油產量不變。國際油價午夜前升逾2%，布蘭特期油升穿每桶65美元，紐約期油升穿每桶62美元水平。