HKTVmall內地首拓倉儲 東莞設中轉倉

據文章顯示，HKTVmall在東莞設立中轉倉後，內地商家在跨境物流成本能直線下降，配送時間縮短至兩至三天，令業務由內地至香港無縫銜接。同時，內地貨物無門檻直送平台O2O小店，最低滿200元人民幣即送貨上門，可提升消費者體驗，令復購率提升。

降內地商家物流成本 縮配送時間

另外，在中轉倉內可完成報關、清關流程，商家毋須自行處理跨境稅務，香港本地銷售按香港稅法執行，內地倉儲成本可納入跨境財稅優化方案。為了吸引商家，據文章顯示，新入駐商家享內地同價曝光位及關鍵詞搜索加權。

據HKTVmall官方帳號顯示，集團繼續在中港辦招商大會，包括6月2日再在香港總部舉行官方線下招商大會，致力於引進內地商戶和商品。

在5月舉行的股東大會上，王維基曾指現時中港融合緊密，已有許多貨品由內地供應，若平台能夠提供內地商品予消費者，可增強競爭力，但招商仍在起步階段。