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陳茂波：冀與中東市場更多聯繫

【明報專訊】財政司長陳茂波昨出席第二屆「香港—沙特資本市場論壇」時表示，本港公開招股（IPO）活動陸續有來，他表示目前有逾百間公司正排隊來港上市，多個因素正帶動IPO市場的正面情緒，如地緣政治下推動於美上市的中概股回流至香港，更稱香港為國際資本的避風港，另內地初創公司包括科企尋求機會出海等因素，均驅使將有更多本港IPO活動。另他提到本港與中東於各類金融資產中仍有更多合作的空間，冀與中東市場有更多聯繫。

地緣政治企業出海帶旺IPO

被座談會主持人問到港交所（0388）將許多中東交易所，納入認可證券交易所名單，而市場正期待沙特阿美（Saudi Aramco）的上市消息時。陳茂波回應表示，沙特仍有很多優秀的公司，而香港均希望與中東市場聯繫。他續提到，香港與內地的互聯互通措施，包括除股票外，於債券、衍生產品，以及其他金融產品如交易所買賣基金（ETF）等，表示與中東仍有更多創新及探討合作的空間。

對於內企出海，陳茂波指市場有「出海或出局（either you go out or you are out）」的說法。陳補充，先前港股市場估值較低，投資者均尋求其他市場的投資機會，而他提到過去與海外基金經理的溝通過程中，均發現海外基金均低配港股，而其後他們均需追回報表現「追貨」，為港股市場帶來額外資金流動性，亦增加港股市場吸引力，間接地支持本港未來有更多的IPO活動，不論內地企業抑或國際公司，均歡迎來港上市。

港交所董事總經理及市場主管余學勤於其後另一節座談會中亦提到，過去近半年間香港IPO活動強勁，年初至今撇除SPAC，香港IPO集資額達100億美元（約780億港元），於全球集資額排名暫排第一。