港首隻伊斯蘭債ETF掛牌 PP沙特升1.8%

成交52萬元 擬每季派息

港交所（0388）行政總裁陳翊庭，昨於第二屆「香港—沙特資本市場論壇」表示，於2023年推出於香港上市的沙特阿拉伯ETF（即南方東英沙特阿拉伯ETF）（2830），於推出後的18個月間，其資產管理規模達到約100億元，為全球規模最大的沙特ETF。同時於沙特擁有兩隻面向香港的ETF上市，而今日再有首隻沙特伊斯蘭債券ETF上市。她提到，近期香港與中東的商業組織、金融機構，以及旅遊機構有許多合作，港交所更將於沙特首都利雅得開設辦公室。

晨星研究主管及主任Mara Dobrescu表示，PP沙特國債管理費0.35%，略為低於不在香港上市、分別由匯豐及iShares所發行的伊斯蘭債券ETF，HSBC Global Sukuk UCITS ETF和iShares $ Sukuk ETF其0.4%的管理費。Dobrescu續表示，PP沙特國債ETF僅單一包含沙特阿拉伯政府的伊斯蘭債券，匯豐及iShares所提供的伊斯蘭債ETF均為全球化及多元化，或為較適合尋求更廣闊地投資、並打算減少對特定國家風險的投資者，她補充兩者ETF均包括企業的伊斯蘭債券。