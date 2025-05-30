moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

手回暗盤收跌最多6% 紫光申請港上市

標籤：經濟

【明報專訊】公開發售部分孖展超購逾989倍、1手中籤率為5%的內地人身險中介服務商手回集團（2621）今日掛牌，昨暗盤表現遜色，於三大交易場較招股價8.08元跌1.6%至6.1%。於耀才表現最差，收報7.59元，一手400股不計手續費帳面蝕196元。另外，A股紫光股份（深：000938）昨正式遞表申請來港上市，早前有消息指計劃集資約78億元。

從事IT服務的紫光已委任法巴、招銀國際中信建投作聯席保薦人。集團董事會3月已通過到香港發行H股議案，其最新市值約760億元。連同紫光在內，昨日（截至晚上11時）同時有5家公司遞表申請上市，令本周以來遞表公司增至16家，較上周多出9家。市場預期臨近半年結，本港IPO活動將會加快。

容大合眾新琪安通過上市聆訊

另外，周三（28日）晚再有容大合眾及新琪安兩家新股通過上市聆訊。容大合眾為內地自動識別資料收集（AIDC）裝置及解決方案供應商，越秀融資為獨家保薦人。公司從事專門打印機、衡器、POS終端機及PDA的研發及製造等，產品銷往超過140個國家。

同日通過聆訊的新琪安為內地食品配料生產商，民銀資本為獨家保薦人。公司主要生產食品級甘氨酸及三氯蔗糖生產商，按2023年銷量及銷售收益計，新琪安於全球食品級甘氨酸製造行業排名第一。

明報記者