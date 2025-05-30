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理想汽車經調整純利跌20% 季績雖遜預期 美市較港高5%

【明報專訊】理想汽車（2015）公布，首季收入按年增1.1%至259.27億元（人民幣，下同），高於市場預期的251.17億元。純利升9.7%至6.5億元，低於預期的6.62億元。撇除股份支付薪酬費用、轉回遞延所得稅資產減值準備，經調整純利下跌20.3%至10.18億元，遠低於預期的11.94億元。管理層表示，期望今年銷售增速能達到整體市場（售價20萬元以上）增速的兩倍，並透過擴展至四、五線城市的「百城繁星計劃」，預計明年貢獻逾10萬輛的銷量。

明報記者 黃志偉

業績在港股收市後公布，理想汽車美股（美：LI）最多曾跌近7%，但其後開盤早段曾反彈約5%，較本港昨收市價高出半成。

季內，車輛銷售收入按年上升1.8%至246.79億元，車輛毛利率提升0.5個百分點至19.8%，惟整體毛利率微跌0.1個百分點至20.5%。管理層在電話會議上指出，第二季將陸續交付多款新車、產品及改款車型，預計車輛毛利率將與首季相若，維持在約19%水平。

次季交付收入預測低預期

另公司預計第二季車輛交付量為12.3萬至12.8萬輛，按年增長13.3%至17.9%；收入總額為325億元至338億元，按年增長2.5%至6.7%。不過，兩者均低於市場預期，分析師平均預測車輛交付量為12.89萬輛，收入為345.77億元。

銷售與服務高級副總裁鄒良軍表示，理想發布L系列煥新版後，每周銷量已逾1萬輛，5月在售價20萬元以上市佔率達14.7%，有信心很快回到月銷5萬輛的水平。對於下半年將推出的純電動SUV（運動型多用途車）i6及i8，他指公司預計今年20萬元以上的純電動車市場銷售可達213萬輛，相信該批純電車型推出後將有助公司進入市場。

長遠盼海外佔總銷售三成

海外拓展方面，鄒良軍稱希望在可同時提供硬件產品、售後服務與智能軟件後，才正式進入一個市場。他續稱，未來幾年將聚焦亞洲及歐洲，招募成熟經銷商並建立當地團隊，長遠目標是令海外市場銷量佔總銷售三成。此外，行政總裁李想表示，若能透過增程與純電SUV及理想MEGA支持公司實現3000億元年收入的規模後，未來將根據市場需求推出更具價格優勢的MPV（多功能休旅車）及轎車，滿足亞洲與歐洲市場需求。