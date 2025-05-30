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百濟神州冀藉「1+」港推更多創新藥

【明報專訊】百濟神州（BeOne Medicines）（6160）自2022年在港成立辦事處至今約3年，該公司香港及台灣總經理陳益雅指出，現時公司在港已推出BTK抑制劑、PD-1抑制劑及IL-6抑制劑。預期今年下半年會再有兩種新適應症治療方案在港獲許可上市。隨着香港註冊用藥落地使用引入「1+」機制，她料這為集團日後提供機會將更多創新藥落地使用。

將推兩種新適應症治療方案

新的「1+」機制只需一個監管地區機構批准產品上市，便可提交申請在港上市，集團香港及澳門業務副總監鄭永康稱，創新藥透過這個機制最快只需約一年獲批在港上市，集團日後冀使用「1+」機制將更多創新藥在港上市。除增加在港使用創新藥的適用症外，陳益雅預期，到2030年在港推出4個創新藥品，並有別於其他生物科技公司採用外包或CRO（合同研究組織），集團本身自己掌控研發流程，料有助減省產品研發費用及時間30%。

獲准在港推出的BTK抑制劑，目前可用於治療4項B細胞惡性腫瘤與白血病相關4種適應症，鄭永康預料，未來施用病人數目會逐步增至3位數字。另PD-1抑制劑可用於食道癌、非小細胞癌及胃癌等6種適應症，他預計下半年會新增非小細胞肺癌及鼻咽癌的適應症。至於可治療Castleman罕見症等IL-6抑制劑，過去兩年在港有18個病人使用。在澳門市場他們已推出BTK1及PD1，已獲數十名病人施用。