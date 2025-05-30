moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

石藥基本盈利跌18% 股價仍升12%

【明報專訊】石藥集團（1093）今年首季收入70.1億元（人民幣，下同），按年減少約22%；純利14.78億元，按年跌8.4%。撇除金融資產公平值變動、以股份為基礎的僱員酬金開支，基本盈利14.1億元，按年跌逾18%。每股基本盈利12.91分。石藥昨日午後炒高，曾急彈14.4%，收市仍揚11.7%，收報7.62港元，股價見6個月高兼領漲藍籌。全日成交32.9億港元。

該公司不同收入分部中，成藥收入按年跌27.3%至55億元，受藥品集中帶量採購，以及國家醫保藥品目錄內藥品價格調整等行業政策影響。功能食品及其他業務收入則跌約8.9%至4.43億元。但原料產品收入升14.6%至10.72億元，由於市場需求及產品價格均向上。

石藥表示，隨着近年積極推動產品國際化，並加強對外授權佈局，授權費收入快速增長，抵消期內藥品銷售收入下滑的影響，亦有望為成藥業務帶來增長新動力。今年首季集團來自授權費收入達7.2億元，去年全年才只有1783萬元。

此外，今年首季計，該公司研發費用按年增11.4%至13.02億元，約佔成藥業務收入23.7%。目前有近90個產品在臨牀試驗的不同階段，其中10個已遞交上市申請，逾30個重點產品處於註冊臨牀階段。