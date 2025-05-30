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Nvidia收入升69% 股價漲5% 黃仁勳：倘沒對華限制 銷售將更理想

【明報專訊】儘管受美國對華出口管制的影響，AI晶片龍頭Nvidia（英偉達）（美：NVDA）季度收入仍按年增長近七成。Nvidia行政總裁黃仁勳強調，若沒有對華出口限制，銷售將更為理想，質疑美國政府的晶片管制，令價值500億美元的中國市場「實際上對美國業界關上大門」。

即使沒有中國收入，在截至4月27日的2026年首財季，Nvidia收入也按年增長69%至441億美元，超出分析師預期。該股早段股價升約5%，報141.8美元，是1月以來高位。

稱中國AI對手已進化 華為變強大

黃仁勳稱，中國的AI競爭對手「已經進化」，並填補美國企業退出該市場留下的空缺，被美國政府列入制裁名單的華為已變得「相當強大」。他說，無論有沒有Nvidia晶片，中國都會「繼續前進」，中國AI研究員將轉向包括華為在內的自主研發晶片和技術，而美國的出口限制政策，建基於中國無法製造AI晶片的假設上，當前問題不在於中國會否擁有AI，而事實上他們已經擁有。

黃仁勳指出，美國產品和中國替代品之間的差距正在縮小。華為最新的AI晶片性能，與Nvidia的H200晶片接近。不過Nvidia目前甚至不能將H200的「降級版」H20晶片出口中國。

特朗普政府於4月通知Nvidia，此前獲准向中國出口的H20需獲出口許可證，實際上中止了該晶片在華銷售。H20是Nvidia在2022年拜登政府收緊對華出口限制後推出的「降級」產品。在H20也納入管制範圍後，Nvidia為無法出售或重新利用的庫存，在第一財季進行了45億美元的撇帳。倘H20銷售並未在4月煞停，Nvidia在整個第一財季的收入將增加25億美元。

Nvidia表示，第二財季原本也有價值80億美元的H20晶片訂單。 若沒有出口限制，Nvidia第二財季的收入，將會較目前預期的450億美元高出約18%。

警告失中國市場不利美影響力

Nvidia承認，目前在華銷售晶片的「選擇有限」，因為最新禁令甚至將已面世兩年的Hopper系統也包含在內。對於是否研發新一款針對中國市場的晶片，黃仁勳表示，目前還未有替代產品，美國最新的限制「相當嚴格」，已無法進一步降低H20的功能，並使其繼續有用。他說，正評估能否為中國開發「有趣」產品，但目前未有定案。

在黃仁勳看來，出口管制不僅影響Nvidia，還影響美國業界。他警告，失去中國市場將為美國的全球影響力，產生持久的不利後果。

他指出，若美國想成為AI領域的全球領導者，與中國的貿易至關重要，因為中國有大量開發人員，從歷史上看，成功的平台是擁有最多開發人員的平台，而中國擁有全球50%的AI研究員，意味着「贏得中國市場的平台，將佔據全球領先地位」。

他表示，各國會選擇採用來自哪個國家的技術，希望全球每位開發員都喜歡美國的技術系統，那麼美國技術將會是在全球運行AI的最佳模式，若把中國晶片製造商排除在美國競爭領域以外，只會增強它們在海外的實力。

黃仁勳多次表達對出口管制的不同意見，但他沒有批評特朗普，甚至感謝他撤銷了拜登政府的「人工智能擴散規則」（AI Diffusion Rule，對大多數國家設定AI晶片配額），並稱讚特朗普與沙特阿拉伯和阿聯酋達成協議，在中東建立大型數據中心。

（綜合報道）

[國際金融]