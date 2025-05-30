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DeepSeek升級R1模型 據稱僅次OpenAI o3

【明報專訊】中國AI初創DeepSeek發布AI模型更新版本，令AI模型的競爭加劇。DeepSeek在開發者平台Hugging Face發布了R1旗艦推理模型系列的新版本R1-0528，是R1在1月推出以來首次升級。

DeepSeek在微信群發帖稱，R1模型已完成「小版本試升級」，歡迎用戶前往官網、App及小程序測試（打開深度思考），API接口和使用方式不變。

語義理解精準度等提升

據稱，升級後的R1，在語義理解精準性、複雜邏輯推理、長文本處理穩定性等方面有所提升。在AI模型性能排行榜LiveCodeBench，R1-0528在代碼生成能力方面，僅次於OpenAI的o4mini和o3推理模型，高於阿里巴巴的通義千問模型Qwen3。

市場料快將發布R2模型

阿里巴巴和搜尋巨頭百度上月才發布AI模型更新，DeepSeek緊隨其後更新版本，反映AI行業競爭加劇。市場普遍預計，DeepSeek快將發布R2模型。

今年初以來，DeepSeek的低成本、高性能R1模型吸引全球關注，並在第一季引發中國科技股的股價升浪。

內地EDA概念股做好

此外，《金融時報》引述消息人士稱，美國政府要求企業停止向中國提供用於設計半導體的軟件，以增加中國開發先進晶片的難度。受此出口限制影響的企業，主要是擁有電子設計自動化（EDA）技術的美國企業（詳見A22版）。

受此消息影響，內地EDA概念股昨集體上漲，廣立微（深：301095）及概倫電子（滬：688206）升20%漲停，華大九天（深：301269）升近15%。

（綜合報道）

[國際金融]