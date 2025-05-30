moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

葉創成：從雷霆稱霸NBA西岸到應對港元定存減息

【明報專訊】筆者是NBA球迷，過去一個多月也有觀賞部分季後賽的電視直播，包括昨早奧克拉荷馬雷霆在西岸決賽第5場以124：94擊敗明尼蘇達木狼以總場數4：1淘汰對手晉身總決賽的部分賽事，筆者認為雷霆是次在2012年以來再次贏得西岸冠軍的一些成功元素亦可應用於投資，包括在目前港元定存利率急跌的情况下如何尋找替代品，下文將會進一步交代。

分散投資重要 可吼遞進高息活期存款

雷霆是次成功稱冠西岸，雖然首要功臣是先後獲得常規賽及西岸決賽最有價值球員（MVP）的26歲球星「SGA」基傑奧斯阿歷山大，但是雷霆絕非一人球隊，以昨日的比賽為例，「SGA」得到最高34分外，另有4名球員得分達雙位數，再有兩名球員得分達高單位數。NBA不論常規賽或季後賽，當地電視台按慣例會在比賽結束後即場簡短訪問勝出球隊的MVP，而筆者印象深刻的是，近年雷霆每次贏波後MVP受訪時，隊友們都站在背後撐場，十分重視團隊精神。

將上述雷霆致勝之道應用於投資，筆者認為不要迷信「一注獨贏」，需要分散投資。例如筆者兩星期前在本欄分享因應港元定存利率急跌已經制定3招應對，分別是（1）現敘做港元定存以3個月較可取；（2）認購港元貨幣基金及（3）考慮敘做美元定存。

筆者過去兩星期發現有第四招應對——在某中資銀行存入港元新資金可享遞進高息活期存款利率，並且已就此開戶及存款，成效有待觀察。總而言之，隨着港元定存利率急跌，這已非必然選擇，須靈活求變才可賺取較高回報。

3年前愈跌愈買綠債 現既賺息又賺價

另外，正如約3年前在本欄分享，筆者在2022年5月成功認購政府綠債（4252）後，由於當時處於加息周期，其債價曾跌穿發行價100元，而筆者對此風險極低投資工具採取「愈跌愈買」的策略，至今平均買入價97.333元。上述政府綠債已於本月19日到期，筆者亦已收到相關利息及按發行價100元取回全部本金，既賺息又賺價。

同樣重要的是，由於筆者及家人過去3年一直積極認購政府發行的債券，包括銀債、綠債及基建債等等，在當時相對高息環境下已鎖定較高固定收益來投資，故在目前的減息周期中也比較踏實。政府日後再發行債券，筆者及家人會再次積極認購，這也是應對近來港元定存利率急跌的第五招。

[葉創成 創富倉]