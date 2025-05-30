伍爾特電子是全球電子業界領導企業，於2004年香港科學園設有技術服務中心。透過是次此計劃，近百家於科學園及創新園的微電子相關初創及中小企將獲得伍爾特電子的零部件試用、設備支援，以及商業與技術諮詢，可縮短產品開發週期，再配合將軍澳創新園先進製造業中心的基建設施，可加速商品化至量產進程。

發展多元經濟 強化創科生態圈

香港特別行政區政府致力推動新型工業化發展，並以「產業為導向」發展策略推動多元經濟發展。創新科技及工業局局長孫東教授致辭時表示：「『電子工程顧問服務計劃』將為本地生態圏提供專業設備與技術，加速微電子及先進製造領域的發展。從研發、原型開發到小批量生產，該計劃全面支援企業各階段進程，這與政府推動高增值科技產業發展的策略完美契合，從而鞏固香港在全球創科格局中的地位。憑藉伍爾特電子的全球網絡與科技園公司的本地支援，該計劃定必成為新一代工業解決方案的試驗場。」

推動先進製造 加速新型工業化進程

香港科技園公司行政總裁黃克強指出：「伍爾特電子是科技園創科生態的重要夥伴，其對香港微電子及先進製造業的投入，既推動本地創科發展，亦肯定人才潛力。此次合作將惠及園區270家微電子企業，同時助力伍爾特電子拓展策略佈局，加速香港新型工業化進程。」

伍爾特電子亦將於創新園舉辦提供技術培訓及行業研討會，其專家團隊與本地業界精英為本地科技初創及學生分享全球產業趨勢、市場機遇與技術知識，以培訓本地高技術人才。伍爾特電子集團行政總裁Thomas Garz表示：「作為全球領先的電子零部件製造商，我們看到香港蘊藏的巨大機遇。憑藉業界國際經驗，我們將全球專業技術帶來本地市場，助力創科發展。我們提供『More Than You Expect』的產品開發體驗，貫穿從研發、生產到市場化的周期。此次與科技園公司合作，將進一步推動園區企業的研發與先進製造能力，創造協同效應，為香港創科發展作出更大貢獻。」

逾百園區公司獲益 全方位支援初創企業

伍爾特電子已助多間科學園夥伴企業解決產品開發挑戰。伍爾特電子（香港）有限公司總經理余德輝表示：「今次與科技園簽約，期望達致『加強版』合作，提供更加完善的服務，包括工程顧問服務、人才培訓等，希望為初創公司從『概念構想、產品實驗、推出市場』提供全面支援，加速創科成果商品化，令香港創科更上一層樓。」

由園區公司溢生創新科技研發的便攜式電阻抗斷層掃描（EIT）利用先進的微電子技術和人工智能處理管道，篩查和監測重要器官（心臟、肺、肝和腎）的功能，為器官健康管理提供臨床標準讀數。他早前認識到伍爾特電子並獲得技術支援，其共同創辦人及首席執行官陳維達博士稱，「產品研發過程並不容易，需要有大量的研究數據、模型假設支撐，而我們有幸獲得伍爾特電子的幫助，包括大量的樣本數據、專業工程顧問團隊、臨床實驗、國際認證及多重檢測等，令產品能夠在短時間內進入小批量生產階段。」

XOXO Beverages研發亞洲首部自動調酒機，30秒即可製作一杯雞尾酒。他們在研發過程中亦遇到不少困難，其聯合創辦人陳嘉樂表示，「上年公司已開始著手小批量生產，但當時發現有部分機器的傳感器不太靈敏，即時透過科技園聯繫伍爾特電子公司，他們向我們提供免費樣本和諮詢服務，最終幫助我們成功解決問題。此外，為應付市場需求，未來我們有意製作100部機器，當中涉及較多『電磁場』等難題，在過去三個月中，我們也不斷與其工程師顧問團隊溝通，現時已經找到突破點，產品不僅能夠小批量、穩定地推出市場，更能降低研發成本和時間。」

Info: HKSTP