恒指單日回吐283點 5月累升5％

【明報專訊】亞洲股市在5月最後一個交易日普遍走低，恒指最多曾跌410點，低見23,163點，收報23,289點，跌1.2%或283點，跌穿10天線及20天線水平，國指跌1.49%，收報8432點，科指收報5170點，跌2.48%。但5月全月計，恒指累升5.29%，國指累升4.41%，科指累升1.63%，升幅均是2月以來最大。匯豐發表報告指出，本港拆息（HIBOR）近期跌至近3年低位，低息通常支撐港股表現，受惠行業包括地產和公用事業等。