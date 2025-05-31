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恒指單日回吐283點 5月累升5％

【明報專訊】亞洲股市在5月最後一個交易日普遍走低，恒指最多曾跌410點，低見23,163點，收報23,289點，跌1.2%或283點，跌穿10天線及20天線水平，國指跌1.49%，收報8432點，科指收報5170點，跌2.48%。但5月全月計，恒指累升5.29%，國指累升4.41%，科指累升1.63%，升幅均是2月以來最大。匯豐發表報告指出，本港拆息（HIBOR）近期跌至近3年低位，低息通常支撐港股表現，受惠行業包括地產和公用事業等。

北水淨流入96億 急增1.2倍

大市昨日成交金額2715億元，較周四增加19.71%，創兩周最多，北水淨流入96.47億元，較周四增1.2倍，連續第4日淨流入，累計流入295.82億元。全周計，恒指與國指連升6周後「斷纜」，分別累跌1.32%及1.76%，科指累跌1.46%。

另外，在83隻藍籌中，5月累升股份共62隻，佔比約75%，表現最佳為石藥集團（1093），以昨天收報8.1元計，5月累升32.14%（見表），而該股今年首5個月更累升69.46%，同為藍籌升幅王。至於在21隻累跌藍籌股中，表現最差藍籌股為海底撈（6862），以昨天收報15.08元計，5月累跌14.42%。

匯豐：低息支持港股表現

匯豐報告表示，港股對利率變動的敏感度遠高於其他亞洲市場，因為銀行和地產股等利率敏感行業佔市場很大部分。低息有助減少營商、消費及置業融資成本，有利地產股及房地產投資信託基金，但是持續低息可能壓縮依賴利息收入的企業盈利，對股價構成壓力。低息環境或促使資金由存款轉為投資股市，特別是能夠提供股息的股份，如友邦保險（1299）大規模回購股份，市場估計平均股息率5厘，而銀行、保險和公用事業提供穩定的股息收入，有望獲得重新估值。低息對新股需求也會上升，對港交所（0388）有利，今年以來本港新股集資98億美元，集資額稱冠全球。