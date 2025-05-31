比亞迪駁斥：「車圈恒大」不存在 稱向國家部門反映 股價高位跌18%

明報記者 黃志偉

比亞迪股價近日受減價戰、魏建軍言論、山東品牌經銷商「爆煲」等消息影響，自上周五（23日）創下新高後持續回落，至昨收報392.8元，累計跌近18%。

負債率71% 稱應綜合考慮有息負債

根據比亞迪今年首季財報，截至3月底，其資產負債率為70.7%。李雲飛就此指出，福特汽車與蘋果（Apple）相應數值分別為84%及80%，「他們高嗎？危險嗎？」他並補充，評估企業財務狀况不應僅看資產負債率，而應綜合考慮「有息負債」、應付帳款佔營業收入的比例等。比亞迪此項比例為31%，應付帳款和票據的平均周期約127日。李強調，「任何唱衰中國新能源車的言論都是不可取的！」，並表示已向國家有關部門反映及上報證據及線索，「對於惡意帶節奏的相關方，我們將追究其法律責任！」

流動資產淨額呈負數

然而，市場關注的另一焦點在於比亞迪短期償債能力。首季業績報告顯示，其一年內需償還的流動負債總額達5057.97億元（人民幣，下同），同期流動資產總額4099.94億元，流動資產淨額呈負數（見圖）。意味公司在未動用外部融資或資產變現前，僅憑現有流動資產或難以完全應對短期債務，有潛在資金壓力。

同時，比亞迪存貨自去年底以來增加逾三成，至1543.74億元。若在價格競爭白熱化、市場增速放緩的環境下未能持續提升銷量，恐對資金周轉造成進一步壓力。現金流方面，截至3月底，比亞迪持有現金及現金等價物1162.19億元，今年首季經營活動產生的現金流量淨額為85.81億元，或可提供一定緩衝空間。另公司於年初透過配股集資約435億港元，亦有助紓緩短期財務壓力，並或反映公司在市場籌集資金的能力仍較高。