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比亞迪駁斥：「車圈恒大」不存在 稱向國家部門反映 股價高位跌18%

標籤：經濟

【明報專訊】長城汽車（2333）董事長魏建軍近日接受內地媒體訪問時警告，汽車行業已出現「恒大」（意指透過高負債、激進擴張支撐業務增長，但一旦資金鏈斷裂將面臨崩盤風險）。他未有指名道姓，但市場普遍猜測其言論或針對新能源車龍頭比亞迪（1211）。比亞迪品牌及公關處總經理李雲飛昨日（30日）於微博發文回應，強調中國主流車企「根本不存在所謂的『車圈恒大』」，並已就相關情况向國家有關部門提交證據。

明報記者 黃志偉

比亞迪股價近日受減價戰、魏建軍言論、山東品牌經銷商「爆煲」等消息影響，自上周五（23日）創下新高後持續回落，至昨收報392.8元，累計跌近18%。

負債率71% 稱應綜合考慮有息負債

根據比亞迪今年首季財報，截至3月底，其資產負債率為70.7%。李雲飛就此指出，福特汽車與蘋果（Apple）相應數值分別為84%及80%，「他們高嗎？危險嗎？」他並補充，評估企業財務狀况不應僅看資產負債率，而應綜合考慮「有息負債」、應付帳款佔營業收入的比例等。比亞迪此項比例為31%，應付帳款和票據的平均周期約127日。李強調，「任何唱衰中國新能源車的言論都是不可取的！」，並表示已向國家有關部門反映及上報證據及線索，「對於惡意帶節奏的相關方，我們將追究其法律責任！」

流動資產淨額呈負數

然而，市場關注的另一焦點在於比亞迪短期償債能力。首季業績報告顯示，其一年內需償還的流動負債總額達5057.97億元（人民幣，下同），同期流動資產總額4099.94億元，流動資產淨額呈負數（見圖）。意味公司在未動用外部融資或資產變現前，僅憑現有流動資產或難以完全應對短期債務，有潛在資金壓力。

同時，比亞迪存貨自去年底以來增加逾三成，至1543.74億元。若在價格競爭白熱化、市場增速放緩的環境下未能持續提升銷量，恐對資金周轉造成進一步壓力。現金流方面，截至3月底，比亞迪持有現金及現金等價物1162.19億元，今年首季經營活動產生的現金流量淨額為85.81億元，或可提供一定緩衝空間。另公司於年初透過配股集資約435億港元，亦有助紓緩短期財務壓力，並或反映公司在市場籌集資金的能力仍較高。