標普降吉利評級展望至負面

此外，去年美國市場佔富豪汽車總銷量的16%。隨美國自4月起對中國進口電動車徵收25%關稅，預計其EBITDA（稅息折舊及攤銷前利潤）利潤率將由去年的7.8%降至5.1%。由於富豪汽車貢獻吉利控股約一半的EBITDA，將拖累整體利潤率由6.4%降至5.6%，低於標普預期的6.8%。同時，富豪業務轉型不確定也可能影響集團盈利恢復。

料銷量跑贏行業

不過，標普認為吉利汽車將跑贏行業平均銷量，今年增長23%至28%，明年再升5%至10%；EBITDA利潤率則由去年的4.4%升至5.8%，明年達6.7%，對集團EBITDA貢獻提升至50%，高於去年的26%。標普表示，若吉利控股EBITDA利潤率（包含Polestar）未達7%至8%，或調整後債務與EBITDA比率在12至24個月內持續超過兩倍，或會進一步下調吉利控股及吉利汽車的評級。