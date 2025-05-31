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標普降吉利評級展望至負面

標籤：經濟

【明報專訊】標普全球發表報告指出，吉利控股旗下富豪汽車（Volvo，內地稱沃爾沃）受需求疲弱、競爭加劇及美國關稅影響，將拖累集團未來兩年盈利表現，將吉利控股及其子公司吉利汽車（0175）的評級展望由「穩定」下調至「負面」，長期發行人信用評級則是「BBB-」。報告提及，富豪汽車今年首季歐洲和中國零售銷量分別按年跌8.4%與12.2%，在歐洲市佔率亦由去年7.4%下降至5.5%。雖然公司將有新車推出，惟市場競爭激烈，預計全年銷量仍下滑5%至8%。即使吉利汽車表現強勁，預計整體集團銷售增速仍放緩至12%至17%。

此外，去年美國市場佔富豪汽車總銷量的16%。隨美國自4月起對中國進口電動車徵收25%關稅，預計其EBITDA（稅息折舊及攤銷前利潤）利潤率將由去年的7.8%降至5.1%。由於富豪汽車貢獻吉利控股約一半的EBITDA，將拖累整體利潤率由6.4%降至5.6%，低於標普預期的6.8%。同時，富豪業務轉型不確定也可能影響集團盈利恢復。

料銷量跑贏行業

不過，標普認為吉利汽車將跑贏行業平均銷量，今年增長23%至28%，明年再升5%至10%；EBITDA利潤率則由去年的4.4%升至5.8%，明年達6.7%，對集團EBITDA貢獻提升至50%，高於去年的26%。標普表示，若吉利控股EBITDA利潤率（包含Polestar）未達7%至8%，或調整後債務與EBITDA比率在12至24個月內持續超過兩倍，或會進一步下調吉利控股及吉利汽車的評級。