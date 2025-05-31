百度：蘿蔔快跑將進軍歐洲東南亞

百度昨收跌3.7%，報81.65元。小米跌1.5%，收報50.95元。路透引述張亮在上周一場行業活動中的發言指出，蘿蔔快跑擬進軍歐洲和東南亞市場，他同時表示，今年是蘿蔔快跑正式走出中國市場的第一年，公司有信心在海外取得良好成績。內地本土市場之外，目前蘿蔔快跑已於本港試運行，該公司早前曾證實將於迪拜部署無人車，此外，本月中也有消息稱百度將在歐洲測試蘿蔔快跑相關業務，有機會在瑞士、土耳其營運。

控小米不正當競爭 6月開庭

而關於東南亞市場，有指新加坡可能是蘿蔔快跑的下一個出海目標地。事緣今年3月時新加坡副總理王瑞傑曾前往百度無人駕駛測試基地Apollo Park，並與李彥宏會談，以及在北京高峰時段的開放道路上試乘蘿蔔快跑旗下第六代無人駕駛汽車，而當時王瑞傑在試乘後曾表示「歡迎蘿蔔快跑來新加坡」。

另一邊廂，內地天眼查法律訴訟信息顯示，北京百度網訊科技有限公司與小米科技有限責任公司、上海宜誼訊息科技有限公司相關的不正當競爭糾紛案件，已新增開庭公告，原告為北京百度網訊科技有限公司，案件將於6月13日在上海市青浦區人民法院開庭審理。

有內媒指就事件向百度和小米方面提出查詢，惟截至發稿前兩間公司均未有任何回應。