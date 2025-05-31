科大設技術中心研AI商業運作

新成立的中心主張「跨界合作、系統創新、生態共生」的研究方向，提出理論與戰略建議，並與企業合作建立應用案例，促進學術界、業界與政策制定者三方合作。中心主任兼科大商學院署理院長許佳龍表示，研究將涵蓋產品設計、組織架構及平台治理等關鍵範疇。

與企業洽合作建應用案例

許佳龍補充，中心初期將重點關注高科技公司及電子平台的發展，尤其內地平台在零售、教育等領域的影響日益明顯。目前中心正與數家機構洽談，研究其商業模式，並建立理論基礎。他又指出，科大一直積極於各地物色人才，當有合適機會及人選，便會進行招聘。

中心同時發布首份研究報告《人工智能時代的商業生態系統範式轉移》，探討AI對創新企業在戰略規劃、資源分配及政策應對方面的影響。報告提到，在AI快速發展的背景下，中國企業真正的機遇是爭取在全球產業生態中扮演「設計者」與「規則制定者」的角色，透過建立高效的協作網絡，提高抗風險能力，應對市場變化。

中心成立的研討會上，騰訊（0700）副總裁、騰訊研究院院長司曉、快手（1024）副總裁、快手研究院執行院長蔡雄山亦有出席。