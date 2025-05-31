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美核心PCE物價升2.5% 符預期

【明報專訊】美國總統特朗普昨晚聲稱中國完全違反與美國的初步協議，預示中美貿易戰可能再度升溫，美股三大指數早段下滑。特朗普政府4月初頒布的關稅措施，尚未體現在消費者價格數據，4月通脹仍然溫和。美聯儲首選通脹指標——剔除食品及能源價格後的美國核心個人消費支出（PCE）物價指數，在4月按月升0.1%，按年升幅回落至2.5%，符合預期。4月整體PCE微升0.1%；按年計算，升幅回落至2.1%，較3月升幅下調0.2個百分點。無論是整體PCE或核心PCE，按年升幅均維持在逾4年低位。不過由於美國貿易政策仍在演變，關稅的長期影響難以預期。

進口暴跌 商品貿赤收窄46%

昨晚公布的美國5月密歇根大學1年通脹預期終值升至6.6%，較4月升0.1個百分點。不過5年通脹預期，在5月下調至4.2%，較4月低0.2個百分點，是今年以來首次回落。此外，美國5月密歇根大學消費者信心指數終值亦向上修正至52.2，較50.8的初值有所改善，但5月終值仍與4月持平，是2022年以來低位。

密歇根大學的消費者調查負責人Joanne Hsu指出，消費者認為經濟前景不會比4月差，但他們對未來仍相當擔憂。美國經通脹調整的個人支出，在3月按月急升0.7%後，在4月只有0.1%的升幅。為應對關稅威脅，消費者趕在3月囤貨，令4月開支增長轉弱。另有數據顯示，4月進口量暴跌近20%，助美國4月商品貿易逆差按月收窄46%。

面對關稅政策的不確定性，加上美國政府債務不斷上升，美國國債預計將在5月出現今年以來首次月度虧損。所有期限的美國國債都面臨壓力，追蹤美國國債價格的一項彭博指數，在5月下跌逾1.2%。美國30年期國債孳息率連續第3個月上漲，而美國2年期和10年期國債孳息率亦錄得今年以來首次月度上漲。

（綜合報道）

[國際金融]