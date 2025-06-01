內地製造業PMI連續兩月處收縮區

非製造業PMI見近4個月低

分類指數方面，生產指數為50.7，較上月升0.9個百分點，並升至臨界點以上，顯示製造業企業生產活動加快。此外新訂單指數為49.8 ，升0.6個百分點，新出口訂單指數為47.5，升2.8個百分點，均顯示製造業市場及出口需求景氣度回升。

中國物流與採購聯合會特約分析師張立群稱，生產指數、採購量指數、新訂單指數均回升，表明政策效應下，企業預期趨向改善，生產經營活動有回暖迹象。

不過，在影響企業盈利水平的價格因素層面，5月PMI出廠物價指數及原物料購買價格指數分別下降0.1個百分點至44.7及46.9。他續稱，相關數據表明市場供大於求的格局仍然較突出，需求收縮導致的宏觀經濟總量失衡尚未改變，經濟下行態勢仍可能繼續。

在此情况下，張立群認為，當局可考慮持續加大政府公共產品投資力度，去顯著增加市場需求，增加企業訂單，以帶動企業生產投資回暖及就業形勢好轉，盡快激活超大規模國內市場，實現擴大內需目標等。

分析：下半年出口或有透支

內地證券商銀河證券指出，5月PMI數據反映因為中美關稅會談初步取得成果帶來的外需回暖，因此導致生產反彈。不過物價指數低迷和產品庫存下降，反映了供需錯配，和企業預期仍然不足。同時，目前海外「搶訂單」或有將聖誕節補庫需求前置的因素，對下半年出口或有透支的情况。

該行續指出，預計當局對內存量政策刺激內需的力度會進一步加大；整治內捲式競爭的力度進一步提高，以令內地經濟達至健康的內循環狀態。