喬布斯舊部投OpenAI 蘋果勢臨挑戰

正當微軟(美:MSFT)投資在OpenAI,而Google及Meta(美:META)各自專注在AI項目,特斯拉(Tesla)(美:TSLA)也打算量產機械人,身為「美股七俠」之一的蘋果,至今鮮有在AI界別推出眼前一亮的產品,令外界憂慮蘋果持續在AI落後於人,其股價今年以來更合計下跌約兩成。

外界憂AI落後 蘋果股價今年跌兩成

最近一項消息倍令市場關注蘋果前景。蘋果前設計總監Jony Ive曾與蘋果靈魂人物喬布斯合作無間,設計出MacBook Air、iPod、iPad、 iOS 7等多款膾炙人口的產品。Jony Ive於2019年離開蘋果,伙蘋果舊戰友創辦初創公司io,主打硬件設備。兩周前Jony Ive宣布,OpenAI將斥資64億美元併購io,Jony Ive將領軍設計新AI硬件產品系列。

《華爾街日報》引述錄音稱,OpenAI創辦人Sam Altman向內部員工透露過,他計劃與Jony Ive製作1億部AI「伙伴」,以此融入日常生活,又稱員工有機會做公司有史以來最大型的事情。

喬布斯生前非常欣賞Jony Ive,形容對方在各範疇都很聰明,「他了解商業概念、行銷概念,就像這樣唾手可得,可以『撻着』(click)」。喬布斯又稱對方是自己在公司內的「精神伙伴」。今次錄音中,Jony Ive在會議間提及與Sam Altman合作時,亦用上同一字眼,「我們『撻着』的方式(The way that we clicked)、我們能一起工作的方式,對我來說意義深遠」。

產品據報非電話眼鏡 令用家遠離熒幕

Jony Ive與Sam Altman會上透露其秘密項目的細節,他們希望成品是留意到用家的周遭與生活,可以放在口袋中或桌上。Sam Altman補充,項目將是一整個產品家族,暗示好比蘋果硬件及軟件系列。《華爾街日報》稱,該設備不是電話,也不是眼鏡,但會令用家遠離熒幕。

綜合外媒看法,近年蘋果新產品缺乏驚喜,舊將Jony Ive又與如日方中的OpenAI合作,新產品或動搖iPhone地位。

蘋果服務業務高級副總裁Eddy Cue早前庭上就Google反壟斷案作供時表示,AI設備將於10年內取代iPhone,當新科技出現,新公司成立,現有公司就會舉步維艱,「AI是新的科技轉變,且正為新入場者創造新機會」。

Eddy Cue又指出,大家20年或40年後仍需要牙膏,「但10年後你未必需要iPhone」。他又舉例,當年其他人打敗iPod之前,是蘋果推出iPhone打敗自家的iPod。

彭博的評論指出,現在不太看到蘋果搶先他人準備「顛覆自己」,儘管蘋果擬推出智能眼鏡,恐怕只是iPhone的另一配件,而非取代iPhone。彭博提到,儘管Jony Ive與Sam Altman首個AI設備未必即時打敗蘋果帝國,這仍是個有力示警:在科技界中,沒有東西是保證的。不管是OpenAI抑或其他「造反者」,總有人會成功衝擊iPhone。

彭博:作業系統設計為焦點或過時

彭博補充,回顧2023年全球開發者大會,蘋果大部分時間在談混合實境頭套Vision Pro,但有些人期待蘋果在AI有更多作為。今年全球開發者大會焦點大概是蘋果推出嶄新軟件設計,為自iOS 7以來最大革新,蘋果產品家族將有全新使用者介面(UI)「Solarium」,套用在多項硬件如Vision Pro、Apple Watch、Apple TV等產品,但彭博形容現在以作業系統設計為焦點,難免過時。

彭博評論又批評,許多公司正討論使用AI來取代目前作業系統,蘋果竟專注讓傳統作業系統的方式更優雅。彭博強調,時間正在倒數,蘋果必須果斷行動,為其智能系統搶先注入新動力。下周一(6月9日)起蘋果將舉行年度全球開發者大會(WWDC),屆時可揭曉蘋果最新科技進度。

除技術遇到勁敵外,蘋果另一難題是供應鏈。美國總裁特朗普向中國施重關稅,蘋果一直設法應對。《華爾街日報》指出,即使蘋果將iPhone的最終組裝線遷往印度,許多零件仍要從中國運過去,但至少蘋果可以在兩地組裝iPhone,可更靈活地應付關稅。蘋果亦已宣布擬在得州促成生產AI伺服器,但特朗普想蘋果做得更多。近期蘋果行政總裁庫克多次與白宮通電,又在白宮開會,《華爾街日報》推測蘋果正與美國政府商討下一個「和約」。

特朗普警告不在美製iPhone須繳關稅

兩周前特朗普與庫克開會後,特朗普警告蘋果,期望在美售出的iPhone應在美製造,不應在印度或其他地方製造,後來特朗普在社交網站出帖,表示若蘋果未能做到上述要求,入口美國的產品將須繳付至少25%關稅。

彭博認為,在關稅議題上蘋果跟其他科網企業如Google、三星等所遇問題一樣,蘋果只須將產品加價,而不歸咎於關稅即可。彭博預料,蘋果不會在特朗普任內將iPhone生產線遷移到美國本土,即使加上25%關稅,成本仍比由零開始在美國建造生產基地低得多。

Epic勝訴 學者:挑戰固有分成制度

另一方面,蘋果的作業系統平台向來是公司穩定收入之一,最近其分成制度亦可能受到挑戰。事緣於2020年,全球大熱遊戲《Fortnite》(要塞英雄)曾被蘋果在App Store下架,原因是《Fortnite》開發商Epic Games質疑蘋果在每筆購買交易中分成30%太多,故試圖繞過機制而讓玩家在遊戲內付費。後來Epic Games入稟法院,稱分成不公,指控蘋果將App Store營運得有如壟斷,最終勝訴。

睽違5年,最近《Fortnite》重新在App Store上架。熟悉遊戲界的紐約大學史登商學院兼任助理教授Joost van Dreunen認為,蘋果及其他公司很努力才把門關上,Epic Game則將門推開,今次事件顯然是Epic Game一方勝出。

他又提到,業界一直在平台小心翼翼,今次事件標誌着原有平衡有變,遊戲創作者和發行商現在將擁有更大的籌碼來挑戰根深柢固的分成制度。

