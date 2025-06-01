比亞迪計劃明年下半年進軍日本「輕型車」市場 年底擴門市數目至100間

「輕型車」即日本的輕型車，其車長不超過3.4米，排氣量不超過660cc。由於稅制優惠及靈活的車身設計，這類車在日本城市與鄉村地區均極為普及。報道指，這類小型車在日本去年的銷售額達到180億美元，約佔全球第四大汽車市場的40%。

東福寺厚樹指出，在高稅收推升傳統燃油價格、加油站於日本鄉村地區快速消失的背景下，公司看到了與「憨豆先生」（Mr Bean）的Mini Cooper尺寸相近、價格低廉的小型電動車的機會。

他續稱，公司計劃在年底前將日本門市數從目前的61間擴增至100間，但目前多數門市經營狀况「艱難」。他指有信心憑藉新款小型電動車，使每間門市達到年銷150輛的收支平衡點，等同於年銷1.5萬輛的規模。

報道表示，過去開發符合這些要求的專用引擎對外國車廠而言成本太高；但東福寺厚樹表示，比亞迪計劃使用成本低廉、容易取得的電池與馬達。

不過，報道引述分析師指，比亞迪要吸引日本消費者並不容易，因為日本消費者對本土品牌忠誠度極高，對中國品牌存在不信任，且對經銷商的服務要求極高。同時，官方數據顯示，日本電動車銷售在去年不到6萬輛，市佔率僅略高於1%。比亞迪於2013年進入日本市場，目前銷售三款車型，但截至今年3月的一年間僅售出2221輛。