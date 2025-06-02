moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

比亞迪上月銷量升15% 海外增1.4倍

【明報專訊】內地汽車近期再掀價格戰後，車企昨日相繼公布上月銷售情况。新能源車龍頭比亞迪（1211）單月銷量按年升15%至38.25萬輛，海外銷量增逾1.4倍。新勢力小鵬（9868）交付量按年增2.3倍至3.35萬輛，連續7個月突破3萬輛。

小鵬交付量連續7月破3萬輛

比亞迪5月銷量按年升15.3%至38.25萬輛，當中海外銷量按年增1.4倍至8.9萬輛。而今年首5個月累計銷量升38.7%至176.34萬輛。5月產量按年升1.7%至34.98萬輛，今年累計升38.9%至179.2萬輛。

小鵬在微博公布，5月交付量按年升2.3倍至3.35萬輛，連續7個月交付量突破3萬輛，首5個月累計交付新車升2.9倍至16.26萬輛。旗下小鵬X9月內銷量按年升99%至3227輛。至於P7+上市半年累計交付逾5.5萬輛，小鵬MONA M03上市9個月累計交付逾12萬輛。

理想汽車（2015）在5月整體交付量按年升16.7%，至4.09萬輛。理想在微博表示，根據訂單狀况，煥新版理想MEGA的交付量預計可以每月2500至3000輛，相比「2024款」的月交付量實現1.5倍至兩倍的增長。

至於蔚來（9866）5月交付量按年升13.1%至2.32萬輛，今年累計交付升34.7%至8.92萬輛。當中，蔚來品牌交付1.33萬輛，樂道品牌交付新車6281輛，螢火蟲品牌則交付新車3680輛。

小米交付逾2.8萬輛 按月持平

此外，小米（1810）在微博公布5月汽車交付量超過2.8萬輛，按年至少增長2.2倍，但按月持平。

吉利汽車（0175）方面，5月汽車合計銷量按年升46.4%至23.52萬輛，首5個月累計升48.6%至117.31萬輛。其中，極氪品牌略增1.6%至1.89萬輛，累計升9.3%至7.4萬輛；領克品牌升26.9%至2.76萬輛，累計升25.9%至12.78萬輛。然而，5月出口按年跌19.9%至3萬輛，今年累計亦跌11.9%至14.41萬輛。