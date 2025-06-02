比亞迪上月銷量升15% 海外增1.4倍

小鵬交付量連續7月破3萬輛

比亞迪5月銷量按年升15.3%至38.25萬輛，當中海外銷量按年增1.4倍至8.9萬輛。而今年首5個月累計銷量升38.7%至176.34萬輛。5月產量按年升1.7%至34.98萬輛，今年累計升38.9%至179.2萬輛。

小鵬在微博公布，5月交付量按年升2.3倍至3.35萬輛，連續7個月交付量突破3萬輛，首5個月累計交付新車升2.9倍至16.26萬輛。旗下小鵬X9月內銷量按年升99%至3227輛。至於P7+上市半年累計交付逾5.5萬輛，小鵬MONA M03上市9個月累計交付逾12萬輛。

理想汽車（2015）在5月整體交付量按年升16.7%，至4.09萬輛。理想在微博表示，根據訂單狀况，煥新版理想MEGA的交付量預計可以每月2500至3000輛，相比「2024款」的月交付量實現1.5倍至兩倍的增長。

至於蔚來（9866）5月交付量按年升13.1%至2.32萬輛，今年累計交付升34.7%至8.92萬輛。當中，蔚來品牌交付1.33萬輛，樂道品牌交付新車6281輛，螢火蟲品牌則交付新車3680輛。

小米交付逾2.8萬輛 按月持平

此外，小米（1810）在微博公布5月汽車交付量超過2.8萬輛，按年至少增長2.2倍，但按月持平。

吉利汽車（0175）方面，5月汽車合計銷量按年升46.4%至23.52萬輛，首5個月累計升48.6%至117.31萬輛。其中，極氪品牌略增1.6%至1.89萬輛，累計升9.3%至7.4萬輛；領克品牌升26.9%至2.76萬輛，累計升25.9%至12.78萬輛。然而，5月出口按年跌19.9%至3萬輛，今年累計亦跌11.9%至14.41萬輛。