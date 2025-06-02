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花旗：國際個人銀行灣區客比例續升

標籤：經濟

【明報專訊】花旗銀行最新公布的國際個人銀行（IPB）2025年首季業績表現強勁，客戶數量按年增長13%，其中內地客戶增幅更高達19%。值得注意的是，大灣區客戶已被該行明確列為推動未來業務增長的關鍵動力之一。

擬今年增聘10%人手迎業務擴張

IPB服務對象可分兩層：分別為150萬港元以上，以及等值100萬美元以上的高淨值人士，兩者開戶時居住地址位於香港以外地區（包括內地）。花旗銀行國際個人銀行業務主管吳佳駿指出，IPB客戶普遍具備國際財務需求，而大灣區客戶比例持續攀升。因應業務擴張，花旗計劃今年增聘10%人手以滿足需求。

在IPB客戶群中，內地客戶佔七成、亞洲其他地區客戶約佔逾20%。至於今年首季新增客戶當中，大灣區（9個城市）已佔整體三分之一；季內深圳客戶更錄得超過40%的顯著增長，反映大灣區已成為部門的增長引擎。

吳佳駿分析，此趨勢與「一簽多行」政策放寬及香港舉辦更多國際盛事（如啟德體育館活動）密切相關。中東（如阿聯酋）及東南亞（泰國、馬來西亞、菲律賓）客戶分別增長7%和6%，顯示花旗的跨境財富管理服務獲全球客戶認可。

首季IPB客資產管理總額增16%

首季IPB客戶的資產管理總額（AUM）按年增長16%，其中投資類資產增幅達29%。產品類別中以結構性產品（掛鈎產品）表現最突出，增長68%；債券（34%）和互惠基金（28%）緊隨其後，反映客戶對多幣種及全球化資產配置的需求。

基金投資方面，債券型基金最受歡迎，美國國債仍是首選，但投資級別公司債關注度上升。股票市場中，港股交易額首季激增3倍，美股交易額亦增長88%，總交易筆數更按年升97%，顯示客戶對股市信心強勁。

自花旗今年2月推出「新資本投資者計劃（CIES）2.0」服務，提供更多產品予客戶選擇後，首兩個月已有眾多客戶完成開戶並啟動投資，偏好集中於互惠基金。吳指出，此計劃進一步強化花旗在吸引國際資本與高淨值客戶的競爭優勢。