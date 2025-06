安聯投資程昀：政府增投資 歐股看高一線

明報記者 葉創成

今日(6月2日)是6月首個交易日,回顧全球部分主要股市首5個月表現,港股恒指上升16.1%,跑贏MSCI歐洲指數、MSCI全球指數及美股標指(見圖1),表現強勁;惟值得注意的是,美國總統特朗普上周五在白宮見記者時表示,美中兩國在經貿方面有分歧,更宣稱中方徹底違反雙方上月在日內瓦達成的協議,港股本周或有沽壓,因此今期封面故事向讀者介紹同樣跑贏美股以至全球股市的歐洲股市。

歐洲股市今年以來跑贏美股

安聯投資程昀接受專訪時,被記者問到歐洲股市今年以來跑贏美國股市原因及估計今年餘下時間強勢能否持續,他對此均審慎樂觀:「我覺得投資趨勢正在變得對歐洲有利(I think the tide is turning right in favor of Europe),而這些轉變其實已經發生,歐洲股市過去幾個月已經開始跑贏美國股市,背後由多個原因所導致,除了美國政策不明朗及美元匯價轉弱外,歐洲近期亦有很多利好消息,經濟前景轉趨正面。」

德未來增投資1萬億歐元拓軍事基建

程昀指出,2022年2月俄烏戰爭爆發至今逾3年,地緣政治局勢亦已經出現轉變,歐洲多國日益意識到需要在經濟上自給自足及在軍事上重新武裝,因此已放寬此前奉行數十年的嚴格財政紀律,政府未來10年將增加財政預算,除了增加軍費開支外,也會增加關鍵領域上的投資以提升經濟競爭力。

日常在德國金融之都法蘭克福工作的程昀舉例說,德國政府未來將會額外投資1萬億歐元,當中包括投資5000億歐元於軍事,以及投資5000億歐元於基建,指這屬於可觀的投資規模,反映德國以至歐洲多國已就兩大重要事件覺悟:「第一,我們需要增加軍費開支,第二,我們需要更加自給自足。總體而言,這反映歐洲多國已確定需要做一些事以提升綜合競爭力。」

指歐洲「whatever it takes」增財政預算撐經濟

程昀將德國以及其他歐洲國家是次決定在未來增加財政預算的重要性,與2012年7月時任歐洲央行行長德拉吉(Mario Draghi)在歐債危機高峰期指會採取一切手段(whatever it takes)帶領經濟走出危機的說法相似,而當年歐洲央行的whatever it takes是量寬(QE)印錢,目前歐洲多國政府的whatever it takes則是增加財政預算。

事實上,德拉吉在早前亦已撰寫一份詳細報告(Draghi paper)闡述歐洲如何可以提升長期競爭力,被歐洲多國政府視為重要指引,程昀分析,可見與2012年帶領歐洲走出債務危機一樣,德拉吉現仍在振興歐洲經濟的道路上扮演重要角色。

德過去30年鐵路發展落後中國 現急起直追

被問到德國政府未來投資5000億歐元於基建的詳情,程昀指出,投資期為10年,除了因應當地經濟數碼化發展而投資數據中心等新基建外,亦會投資於鐵路等傳統基建。

程昀分享自己的親身經驗來說明目前德國投資鐵路等傳統基建的重要:「30年前我從中國去德國發展時,我對德國的鐵路系統印象深刻,原因是其現代化又班次準時。30年後的今日,如果你有去中國旅遊的話,你會發現目前中國的鐵路系統既現代化又班次準時,對比30年前有很大進步;作為比較,今日德國的鐵路系統與30年前大致一樣,但不及30年前準時,例如列車遲到20分鐘也不視為遲到,鐵路公司不會就此致歉。這便是德國現時的情况,因此需要大量投資於基建,而且不止是提升鐵路系列,還包括為橋樑及道路維修等,目標是提升效率,我們稱此為『再工業化』(Re-industrialization )。」

除了德國政府未來將會額外投資1萬億歐元於軍事及基建外,程昀指出,法國政府也已制定名為「法國2030 」(France 2030)的類似投資計劃,涉及金額540億歐元,目標也是提升創新力及競爭力,估計其他歐洲國家日後同樣會這樣做。

法制定「法國2030 」540億歐元投資計劃

除了歐洲多國未來陸續增加投資利好經濟及企業盈利外,程昀認為,歐洲股市目前對比美國股市的另一項優勢,是歐洲通脹相對可控,因此歐洲央行亦較美國聯儲局有更大減息空間:「歐洲央行早於去年6月已開始減息外,至今減息步伐亦比美國聯儲局更積極,對嗎?美國聯儲局現時仍在與特朗普政府爭論是否要減息,而當局最新觀點是在關稅為通脹帶來的重大不明朗因素下難以大幅減息。」

歐通脹相對溫和 減息力度較美大

《Money Monday》翻查彭博數據,歐洲央行早於去年6月已經開始減息,至今減息7次,以三大關鍵利率之一的主要再融資利率為例,期內由4.5厘大幅下調2.1厘至目前的2.4厘(見圖2 )。作為比較,美國聯儲局於去年9月、11月及12月先後減息0.5厘、0.25厘及0.25厘,即累積減息1厘後,今年以來未有再減息,聯邦基金利率上端目前高達4.5厘。

歐美貿談死線延至下月9日 仍有轉機

程昀上文提到美國特朗普的關稅政策為當地通脹帶來重大不明朗因素,令聯儲局難以大幅減息,而正如《Money Monday》上期封面故事指出,特朗普前周五曾宣布本月1日開始向歐盟加徵50%關稅,拖累美股三大指數道指、標指及納指及MSCI歐洲指數當日悉數下跌。

《Money Monday》就歐美關稅戰最新發展請教程昀,他指出,經過歐盟委員會主席馮德萊恩(Ursula von der Leyen)上周初致電特朗普磋商後,特朗普已決定對歐盟實施50%關稅的日期延遲至7月9日、即原本90日磋商期的死線,而他的理解是歐盟將致力與特朗普政府談判尋找解決方案。

歐MSCI公司8%收入直接受美關稅影響

由於特朗普的政策往往朝令夕改,程昀坦言難以準確預測歐美未來一個多月貿易談判的成果。不過,程昀指出,安聯投資曾就歐美關稅戰對歐洲股市的潛在影響進行深入分析,指MSCI歐洲指數所有上市公司收入中,僅26%至27%來自美國,當中8%至9%屬服務業收入、10%是在美國生產出售予當地消費者,因此僅餘下7%至8%收入受到特朗普政府是次加徵關稅的直接影響,就此而言,影響屬可控,惟若特朗普的關稅政策最終導致全球經濟增長顯著放緩,甚至出現衰退,歐洲所有上市公司均難以獨善其身。

以行業而言,程昀認為,由於汽車業是一個高度全球化的行業,生產一輛汽車所需要眾多零部件往往來自位於世界各地的供應鏈,因此汽車股的盈利比較容易受到關稅打擊;他續說,製藥業是另一個高度全球化的行業,而且美國作為全球最大的醫藥消費市場,特朗普政府現正計劃大幅下調藥品價格,這也帶來重大不明朗因素。

歐股估值較美股低 防守力較強

根據彭博數據,以上周五收市價計,MSCI歐洲指數市盈率為15.34倍,明顯較美股標指的23.27倍低。程昀總結,綜合他上述分析歐洲股市的利好因素及潛在風險,他覺得歐洲股市較美國股市有吸引力:「在目前全球不確定性增加的情况下,投資低估值的股市往往更具防守力。」

[封面故事]