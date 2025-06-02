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兩大基金看好歐股4板塊

【明報專訊】安聯投資高級基金經理程昀（Grant Cheng）及富蘭克林鄧普頓研究院首席市場策略師Stephen Dover目前均看好歐洲股市，下文他們將介紹在歐洲股市中偏好的板塊，當中包括金融、工業、資訊科技及消費必需品股。

安聯投資程昀在專訪中指出，由他管理的「安聯歐洲股息基金」目前最重倉的便是金融板塊，當中包括銀行股及保險股等，其除了不受美國總統特朗普的關稅政策直接影響外，最重要是本身的基本因素亦良好。

不少投資者對歐洲金融股的印象是，在2010年至2012年經歷歐債危機為銀行業帶來巨額壞帳後，歐洲央行在其後需要大幅減息至零水平及維持多年，而零息環境令銀行利息收入暴跌及保險公司投資收入大減，不利盈利表現，故此認為歐洲金融股不宜投資，而程昀認為，這些均已是歷史，對於歐洲金融股來說，最大利好因素是歐洲央行於2022年7月曾開始調高政策利率，結束此前多年異常的零利率環境，至今實現利率正常化（見圖）。

近3年歐利率正常化 金融股谷底翻身

程昀解釋，隨着2022年7月以來歐洲出現正常的利率環境，當地銀行可賺取合理利息收入，保險公司的投資收入亦顯著改善，而過去近3年這些歐洲金融股盈利改善，估值亦上揚，引領股價有可觀升幅：「即使是優質歐洲銀行股，在行業最低潮時帳面值曾低到0.3至0.4倍，目前其估值回升至帳面值以上，股價也就有數以倍計的升幅。」

另外，2022年2月俄烏戰爭爆發後，不少投資者擔心歐洲經濟衰退令當地銀行壞帳急升，而這情况最終沒有出現，程昀認為亦是歐洲銀行股近年另一重大利好因素。

料歐不會減息至遠低2厘 利金融股

程昀分析，由於歐洲大型銀行股本身已有頗高的資本充足比率，隨着近年盈利上升，可慷慨派息及回購股份以回饋股東，亦是該板塊另一亮點。

向前望的話，即使歐洲央行早於去年6月已經開始減息，至今減息7次，以三大關鍵利率之一的主要再融資利率為例，期內由4.5厘大幅下調2.1厘至目前的2.4厘，但程昀相信該利率不會減至顯著低於2厘以下，即利率正常化的大環境不會被破壞，這對於歐洲金融股仍屬正面。

歐政府增投資 利工業資訊科技股

除了歐洲金融股外，一如程昀在上文指出，德國未來將增加投資1萬億歐元於軍事及基建，而增加政府財政預算作投資亦是歐洲多國的政策方向，故他亦看好受惠此政策的歐洲工業股。

另外，富蘭克林鄧普頓Stephen Dover目前亦看好歐洲股市，尤其是市值比較大的股份。板塊方面，Dover分析，歐洲多國增加政府國防開支，利好可以提供相關網絡安全服務的資訊科技股；另外，Dover認為，歐洲不少消費必需品股股息率吸引，同樣值得留意。

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