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安聯投資籲留意「Magnificent 7」估值是否過高

【明報專訊】安聯投資高級基金經理程昀（Grant Cheng）在專訪中表示，美國股市過去10多年表現強勁主要由一至兩個主題所帶動，近年最當炒的則是人工智能（AI）主題。

市值曾超日英德GDP總和

程昀強調，即使他也相信AI未來將會提升全球生產力，但作為一名價值投資者，需要分辨好投資及好公司（There is a difference between good investment and a good company），他表示：「假如一間好公司估值過高，便未必是一項好投資。」

根據程昀的數據，蘋果（美：AAPL）、微軟（美：MSFT）、Google母企Alphabet（美：GOOG）、Meta（美：META）、Nvidia（英偉達）（美：NVDA）、亞馬遜（美：AMZN）及Tesla（美：TSLA）等美國7隻龍頭科技股（Magnificent 7）總市值曾超過日本、英國及德國GDP的總和，故他認為要留意當時市場予Magnificent 7的估值是否已屬偏高。

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