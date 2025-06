安聯投資籲留意「Magnificent 7」估值是否過高

市值曾超日英德GDP總和

程昀強調,即使他也相信AI未來將會提升全球生產力,但作為一名價值投資者,需要分辨好投資及好公司(There is a difference between good investment and a good company),他表示:「假如一間好公司估值過高,便未必是一項好投資。」

根據程昀的數據,蘋果(美:AAPL)、微軟(美:MSFT)、Google母企Alphabet(美:GOOG)、Meta(美:META)、Nvidia(英偉達)(美:NVDA)、亞馬遜(美:AMZN)及Tesla(美:TSLA)等美國7隻龍頭科技股(Magnificent 7)總市值曾超過日本、英國及德國GDP的總和,故他認為要留意當時市場予Magnificent 7的估值是否已屬偏高。

