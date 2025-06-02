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銀娛藉歐美日韓明星表演吸客 綜藝館年辦78項活動 帶動各業務增長

標籤：經濟

【明報專訊】澳門自批出新賭牌後，要求博彩企業大力開拓非博彩項目。銀河娛樂（0027）統籌高級副總裁姜力鐸較早前出席亞洲綜合度假休閒產業峰會（Asian IR Summit）後接受訪問時表示，集團致力找來韓國、日本及歐美的頂級表演項目，相信有助銀娛爭取市場認可，成為最好的表演場地以舉辦更多活動，長遠帶動集團不同業務增長。

明報記者 陳偉燊

「單在2024年銀娛綜藝館便舉辦了78項活動，共有65萬名觀眾捧場，這對業務帶來很大增長，惠及餐飲、零售、博彩及酒店業務。」姜力鐸續稱，獲捧場的前輩級藝人，多吸納年齡較大的觀眾，後者傾向光顧高端餐飲及博彩。年輕表演者吸引的追星族、粉絲及應援會，多光顧度假村的餐飲、時裝及零售項目，很多時到不同商戶打卡，這對澳門及周邊景點均產生效益。個別活動如TEMA騰訊音樂娛樂盛典，更跨域帶動Trip.com、Klook等預訂增長。G-Dragon世界巡迴表演，更多與旅遊、餐飲等綑綁銷售。

娛樂活動對周邊景點效益大

為吸引觀眾到來，姜力鐸表示集團跟藝員、體育經紀及盛事推廣公司建立良好關係，亦因為集團具備世界級綜藝館，可爭取活動舉辦團體考慮將澳門納入到其行程中。「銀娛辦娛樂活動時，會從幾個原則去選擇，當中會去找來自韓國、日本及歐美有高票房、高行業認知度及影響力的藝人，以及公眾接受的新晉明星等頂級項目。」他直指，隨着最頂級表演秀駐場，便等於對他們場地的認可。年輕藝人、於社交媒體曝光較多的藝人如男團MIRROR、G-Dragon、女團BLACKPINK、歌手刀郎、劉德華、張學友及鄧紫棋具叫座力的表演者，都是他們擬爭取的。至於體育項目，姜說要視乎IP（知識產權）及觀眾反應熱烈度而定，如出賽隊員被視為偶像的乒乓球賽，都為可予招攬項目。賽事期間和商場活動配合，餐飲租戶往往反映翻枱不俗。

場地可滿足不同娛樂活動所需

現時澳門的活動場地正在增加，但姜力鐸強調，澳門銀河的場地已建立口碑。連同銀河綜藝館、澳門銀河第四期新增可容納逾5000人的大劇院，以及去年開設可容納逾800人可供沉浸式體驗的G Box，相信可滿足不同娛樂活動所需。集團技術團隊更可在不同大型活動間短時間內搭建及拆卸，讓更多活動舉行，增加場地賣點。