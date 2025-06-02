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「水舞間2.0」採更多新科技 表演人數倍增

標籤：經濟

【明報專訊】澳門博彩企業發展的非博彩項目中，駐場表演是重要一環。其中，「水舞間」事隔5年再重新於新濠天地上演，有份參與製作的Our Legacy Creations執行製作人Anna Robb明言，「進階版」的「水舞間」表演引進更多新科技及新場景，冀吸引更多新舊觀眾，並期待澳門有更多新駐場表演吸引遊客。

製作人：何猷龍非常投入

Anna Robb於亞洲綜合度假休閒產業峰會接受本報訪問，表示原有「水舞間」表演在17年前構建並於2010年首演；隨着更多新的鐳射、投影及燈光技術出現，他們需要令表演更切合今日需求，「水舞間2.0」由是而生。儘管「水舞間」創作者Franco Dragone在疫情期間過身，但她說：「新濠博亞（美：MLCO）主席何猷龍對『水舞間』非常投入，若沒有他支持，肯定『水舞間』不能再現。」

在新表演中，她說所需儲水量和以前同樣達6個奧運標準泳池般大，表演升降台更以倍數計增加，演員施展的雜技及培訓更多，單是表演隊伍較疫情前倍增至最少150人，觀眾席則依舊有1670個座位。

她形容新的表演較過往有大約20%分別，除演繹方法有所不同，亦新增「魔法花園」、「水之囚籠」、「未來城市」新場景，更具色彩及現代感。

Anna Robb指出製作上因應通脹，成本難免會上升，但是會與門票收費作平衡。

盼吸引新舊觀眾觀演

原有「水舞間」已累計吸引700萬名觀眾入場觀看，Anna Robb期待新表演能像當年首演一樣，繼續吸引新舊觀眾觀演。即使近年澳門續有新駐場表演，她不認為是競爭，反而有助提升熱度。「現時澳門駐場表演還不夠，冀有更多新表演提供視聽娛樂，不像以往讓人來訪後便迅即離開。」