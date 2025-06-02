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袁國守：意國磚頭買不過

【明報專訊】放了個多星期大假，回看港股過去兩周表現，延續「有波幅無升幅」格局，暫走不出23,000至24,000點上落區間。其實，不管是物業還是股債匯投資，真的需要頻繁出入嗎？好些時候，捉到一個大升浪，如2009年起展開升勢的美股，回報或許更勝每天營營役役的炒賣。因此，有時間，筆者寧放眼全球尋投資機會，而非盯實單一資產或地區「密密炒」，今天想談的主角，是剛從那裏回來的意大利。

加入《明報》之初，已想一談意大利的種種，當然包括當地股票和物業投資，但過往一年多環球金融市場風起雲湧，實沒閒情分享這個「小眾」市場的潛在投資價值。

不過，機會來了，近日港股在整固中，美股亦自收復4月2日「解放日」失地後，目前未見有明確單邊走向，故盼容筆者「私心」聊聊較少投資者理會的意大利。

先坦誠，對於意大利，筆者是「偏心」又或「犯賤」的，她的不好，如交通、治安、公共秩序以至人民公德，想比西北歐國家例如德國、瑞士、挪威和瑞典等，顯然比下去。可是，過去廿年，筆者還是一去再去，斷估前後曾逗留意大利的日數近百天，不多亦不少。

畢竟這裏是《Money Monday》，非《Travel Monday》，故何以吸引筆者多次重遊意國，簡單說是因眾所周知的美食、建築和歷史文化便算了，不深入解釋。但論投資當地物業，筆者會斬釘截鐵的說：不。

「1歐元房」年久失修 交通不便

何解？簡化分兩類物業去討論。一是相信各位也曾聽聞的，什麼意大利好些地區推動「1歐元買房」政策，只要花點耐性讀完相關消息或報道，便知道這類「1歐元房」，多位處意大利的山旮旯小鎮。對於意國的小城小鎮，筆者算是曾遊歷不少，逗留數天閒逛會是享受，住十年八載則等同受罪，除交通不便，城內鎮內娛樂場所及醫療設施不足，且已不談置業人士必須於指定時間內翻修該房屋，才能真正取得所有權的問題，而「1歐元房」多是年久失修，不難推想，裝修費一百數十萬元走不了。

好了，第二類，「正常」的物業，以意大利生活物價數一數二高的米蘭為例，一個近千平方呎的單位，通常不用500萬港元，對香港業主來說，很便宜吧。然而，如果閣下打算在當地長居，先要學好意大利文，否則離開遊客區後，每天只是「雞同鴨講」。

在當地買樓收租？既然筆者說對意國「偏心」，過去多年自然不時蒐集或閱讀有關意大利的資訊，綜合網上資料，以及幾位長居或熟悉意國的KOL見解，在當地出租物業，須繳交的物業稅不輕，一般至少20%以上，年租金收益約達49萬港元以上，物業稅比重更達40%以上。再者，歐洲如意大利，法律上對租客的保障甚高，對出租業主則可能帶來麻煩；舉例說，據一位KOL分享，假如租客於租屋期間懷孕，業主是無權拒絕續租的，換言之，租客懷孕期間，業主不能出售該物業。

國泰將直航羅馬 受惠旅遊旺季將至

要博意大利概念投資？倒不如留意意大利時尚奢侈品牌普拉達（1913），因正如中金所指，普拉達今年有望繼續跑贏同行，得益於Prada與Miu Miu品牌的零售空間擴張及產品組合升級。另外，近日股價見1個月高位的國泰（0293）也可吼實，因旅遊旺季暑假將至，國泰會是得益者，而該公司今年6月將重啟香港與羅馬的直航服務，年內還會開通多條新航線，相信今年可延續過去兩年的復蘇走勢，盈利有望持續回升，支持股價進一步向上。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[袁國守 投資心戰室]