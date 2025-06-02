袁國守：「TACO交易」受捧 美股6月不太淡

唯幸，今年港股「五窮月」並沒應驗，全月更飈1170點或5.3%。踏入6月，能否再過一關，避開「六絕」魔咒？實難說，其一原因是北水流入速度明顯減慢，且大型藍籌已先後公布季度業績，短期欠缺催化劑帶動港股上升。更關鍵的是，近日美股和港股走勢，每每被美國關稅政策牽着走，如上周美國法院裁定特朗普所推行的「對等關稅」違法，美股港股即「慶賀」彈升，但隨後美國上訴法院暫緩封殺特朗普關稅，兩地股市又再下滑。

此外，美國財長貝森特稱，美中貿易會談「稍微停滯」，達成協議或需要特朗普和習近平直接參與，令市場再次瀰漫負面情緒，港股因而舉步維艱，相信短期續於10天線至20天線之間糾纏。

然而，近日「TACO交易」（Trump Always Chickens Out）廣為外媒報道，並深得不少投資者認同，認為白宮對經濟壓力的容忍度很低，每當特朗普宣布高關稅引致市場急挫，不久他便會「縮沙」收回成命，隨即刺激全球股市反彈，故6月份尤其是美股不用看得太淡。

明報經濟投資理財副採訪主任

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[袁國守 主編的話]