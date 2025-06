【明報專訊】近日美國接連推出極度右翼的外交政策,包括極具爭議的《美麗大法案》(The One, Big and Beautiful Bill)剛獲眾議院通過。法案經過多次修改,最終版本為一個被視為劫貧濟富的減稅方案,預計將於未來10年共削減庫房收入3萬億至5萬億美元(視乎不同假設),遠比拜登任內的《重建美好法案》(Build Back Better Bill)及奧巴馬任內推出的《奧巴馬醫保》(Obamacare)兩條法案都要激進,前者增加了聯邦庫房開支約5000億美元,後者的規模則大約是1萬億美元。