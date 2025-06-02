瑞銀亞洲：攻四五線城市 理想購15084

【明報專訊】理想汽車（2015）最新公布本年度首季經調整淨利潤達10億元人民幣，按年少賺20%遜預期；期內收入達259.3億元人民幣，按年增長1%；汽車交付量逾9.2萬輛，按年增長15%。管理層於業績會議上展望將打入更多四、五線城市，以提升銷售數量，目標明年能為集團帶來超過10萬輛汽車銷量增長。不少大行認為理想業績符合市場預期，整體仍維持對於理想的評級及目標價。受消息所帶動，理想上周五股價高開約4.3%，早段時候股價更高見116.7元。如投資者看好理想，可留意理想認購（15084），行使價155.9元，2025年10月到期，有效槓桿約4.3倍；及理想牛證（54962），收回價84.9元，行使價80.9元，2026年11月到期，有效槓桿約3.3倍。如看淡可留意理想熊證（57806），收回價136.8元，行使價140.8元，2026年9月到期，有效槓桿約3.9倍。
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