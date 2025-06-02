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摩根大通亞洲：憧憬618購物節 阿里購16230

【明報專訊】面對日益激烈的AI競爭壓力，阿里巴巴（9988）持續推動「用戶至上，AI驅動」戰略。阿里雲最新推出的通義靈碼AI IDE，深度適配千問三大模型，並集成智能編碼助手功能，毋須安裝插件即可使用，已吸引眾多企業接入。

在電商消費方面，阿里巴巴與京東（9618）在即時零售領域展開激烈競爭，並提供大量補貼以吸引消費者。近期，各大電商平台紛紛提前啟動618促銷活動。阿里巴巴旗下的天貓宣布，購物節結合國家補貼，掀起了家電、家裝及數碼產品的消費熱潮。截至5月26日，這些品類的成交額較去年「雙11」增長了283%。

如投資者認為正股有望回升，可留意阿里巴巴購（16230），行使價132.1元，實際槓桿5.4倍，2025年12月19日到期。如預計市場將持續走弱，可留意阿里巴巴沽（13862），行使價102.78元，實際槓桿7.4倍，2025年8月22日到期。

〔本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。本資料由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品。結構性產品之價格可急升也可急跌，投資者或會損失所有投資。界內證自2019年7月起新推出市場，並無在聯交所上市的類似產品可供比較。過往表現並不代表將來的表現，投資者應為自己作風險評估，並在需要時諮詢專業意見，及細閱上市檔內全部詳情。請於jpmhkwarrants.com/disclaimer 詳閱完整的免責聲明。〕

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[摩根大通亞洲 上市衍生產品銷售部]