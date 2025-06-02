陳永傑：大銀行裁員的骨牌效應

早前老牌銀行也傳出裁員消息，今次裁員不禁令人擔心經濟寒冬將至，更憂慮銀行業若出現裁員潮，負資產狂潮或再次殺到。本港樓價累跌近三成，除負資產外，銀主盤數量亦迅速攀升。截至4月底，中原地產獲銀主委託出售單位增至407個，為2007年有紀錄以來新高。除此之外，積金局統計顯示，2024年發出多達40萬張強積金欠款附加費通知書。僱主欠供強積金，往往被視為企業財政惡化徵兆。當愈來愈多企業未能負擔最基本的僱員保障，代表經濟基層已感受到壓力，失業問題或進一步惡化。

香港經濟如骨牌般，從樓市、就業到金融業，種種迹象皆顯示經濟復蘇乏力，且連銀行界亦要瘦身，顯示問題不再局限於個別行業。金融業是香港經濟命脈，其動盪對整體經濟的連鎖反應不容忽視。面對當前形勢，政府宜審時度勢，在關鍵時刻推出具針對性的經濟措施，以減緩骨牌效應。否則，若金融支柱動搖，經濟將面臨嚴重挑戰，樓市波動也會進一步影響金融業穩定。

然而，樓市雖然存在風險，仍不乏轉機。所謂於「五窮六絕七翻身」，於今年樓市並未應驗。5月樓市氣氛並不差，一二手買賣比4月更為活躍，主要是受惠拆息顯著回落，供樓壓力進一步減輕，樓價亦有機會盡快找到支持位。

中原地產亞太區住宅部總裁

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[陳永傑]