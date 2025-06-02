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廖偉強：代理以專業突圍 免陷「內捲」

標籤：廖偉強

【明報專訊】中國企業其中一個強項是抄襲成功案例，將別人出色的產品或模式快速複製並改良，甚至創造出比原創更精良的成果。不過，這種「抄襲再優化」的策略近年卻難以助企業在競爭中突圍。內地的「內捲」現象愈演愈烈，惡性價格戰席捲各行各業，導致企業倒閉潮湧現。在香港，消費意欲減弱，內地連鎖品牌大舉進駐，零售與餐飲業首當其衝。香港高昂的工資與舖租是不爭事實，若商家一味陷入價格競爭，生意將難以為繼。筆者認為，香港企業若要脫穎而出，必須摒棄內地式的低價競爭模式，轉而追求獨特的經營策略。同時，香港經濟正逐步回暖，企業應抓住這一機遇，善用改善中的營商環境，探索新的發展空間。

至於地產代理行業，也要避免陷入「內捲」漩渦。筆者深知這個行業不應、也無法以低價競爭為核心策略。近年不少地產代理主動大降佣金，然而這種惡性的低價競爭，不僅削弱自身收入，更影響專業形象。地產交易涉及數百萬甚至上億元資金，若客戶因代理建議欠專業而做出錯誤決定，即使省下佣金，也無法彌補重大損失。因此，選擇地產代理，不應在於佣金多寡，而是在於能否提供專業見解與優質服務。地產代理應以專業為根基，憑藉深入的市場洞察與精準分析，為客戶提供可靠的置業建議。同時，卓越的服務體驗尤為關鍵，特別是交易後的持續跟進。從初次接觸到成交後的支援，代理應確保客戶感受到細緻入微的關懷。

香港樓市是本地經濟的重要引擎，地產代理正是其中不可或缺的一環。筆者相信，樓價距離底部已不遠。地產代理在這時候更應持守專業，拒絕陷入惡性的低價競爭之中。

利嘉閣地產總裁

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[廖偉強]