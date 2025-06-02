布少明：經濟轉旺 港樓有力上揚

租務市場亦是穩中向好。日前差估署公布，4月私人住宅租金指數按月升約0.3%，連升5個月；同期美聯租金走勢圖4月以實用面積計算的私人住宅平均呎租報38.02元，按月升0.4%，連升3個月，今年首4個月升約0.9%，反映在傳統租務淡季之下，租金及租務交投均持續穩步上揚。若以每年美聯樓價指數與美聯租金走勢圖的按年變化計算，租金自2023年5月開始錄按年升幅以來，至今年4月已連續長達兩年，今年4月按年升約5.8%；反觀，同期樓價按年持續下跌，走勢與租金明顯背馳。不過，今年4月按年跌6.3%，較去年8月按年跌13.5%已明顯收窄。

隨着「租升價跌」現象持續，加上最近拆息回落至低位，吸引租客「轉租為買」。事實上，除了本地客源外，這批租客當中，不乏近年持續來港發展的專才高才，這類型租客多屬「實力派」：有穩定的高收入、資產相對豐厚，而且供款能力強，有望撐起未來樓市，成為買樓市場「中流砥柱」。

展望下半年，儘管樓價及樓市或受息口走勢及貿易戰影響，但隨着美國聯儲局減息預期升溫、一手庫存下降，相信樓市未來將恢復穩步向上的長期大趨勢。

美聯物業住宅部行政總裁

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[布少明]