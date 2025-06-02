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按距離退休年期調配投資組合

【明報專訊】雖然美國總統特朗普燃點的關稅戰有所冷卻，但全球格局已變，金融市場難免波動。有退休投資專家認為，跨地域分散股票投資，比集中於美股更具價值，並建議按距離退休年期調配投資組合，如距離退休還有10年以上，可考慮將大部分資產投資於股票；相反，臨近退休時，宜選擇較穩健的投資策略，例如增持債券和現金比重。

明報記者 袁國守

施羅德投資香港退休業務總監劉以浩表示，貿易中斷仍然使「美國例外主義」主題面臨威脅，因此該公司持續看好美國以外的股票、信貸、貨幣及主權債券投資機會。在這種環境下，施羅德投資認為，跨地域分散股票投資比集中於美國股市更具價值。此外，該公司繼續偏好黃金以及其分散投資的作用。

對於不同年紀的人，應該如何調配退休投資組合？劉以浩表示，在全球各地，在有生之年耗盡積蓄的風險，即所謂的「長壽風險」，已變得非常真實；根據「施羅德投資香港2024年退休調查」，「長壽風險」是未退休港人中最關注的五大退休議題之一。

逾10年後才退休 可主力攻股票

他指出，該調查的受訪港人預期平均只有15年的退休生活，但實際上可能長達22年，因此如果不提前計劃，他們更有可能花光退休資金儲備；此外，香港長者預期護理費用的升幅使財務規劃變得更加複雜，同時全球及本港的通脹率也呈上升趨勢，對退休人士的財務計劃帶來額外的壓力。

劉以浩表示，當大眾開始建立退休儲蓄時，可以考慮不同基金如何能有助複合資產增長並增加財富，例如如果預計退休生活還有10年或更長時間，可以考慮將大部分資產投資於股票；臨近退休時，為了避免在退休前受到短期價值下跌的影響，適合選擇較穩健的投資策略，但這並不是說要完全避免投資。

當踏入退休時，施羅德投資提倡「長食長有」，使儲蓄可以持續支持退休後的生活，而達到成功的退休財務計劃要注意三點：資產持續增值、穩定收入，以及保持適當資金流動性。

劉以浩認為，退休規劃好像賽車比賽，職業生涯中比如駕駛跑車衝刺，爭取獎盃，退休時就轉成駕駛經典古董車，以更輕鬆同穩定的步伐持續向終點邁進，使退休生活活得優雅自在。

另外，施羅德投資的退休調查發現，未退休人士所需的退休資金儲備與退休後開支之間，平均存在240萬港元的差距。為了拉近這差距，劉以浩建議，退休金計劃成員應考慮調高退休儲蓄，並更積極管理退休儲蓄帳戶；在準備退休之前，從資產中不斷累積財富及複合增長應該是未退休人士的首要任務。

港人對「另類投資」興趣增

他強調，由於沒有一個單一市場或資產類別會持續跑贏大市，因此投資於各種資產類別（如股票、債券及另類投資）和不同的地區，並採用靈活的資產配置方法且風險相對較低的投資產品，可以有效地在分散風險的同時捕捉潛在資金增長。

問及會否有其他新興領域可助投資者改善退休投資組合，劉以浩稱，雖然目前退休金投資組合中尚未廣泛納入「另類投資」，但港人對此做法的興趣日益增加，以助增強投資組合的長期韌性和拓寬收入來源。所謂「另類投資」，包括房地產、數碼資產、私募股權、保險相連證券（ILS）及證券化信貸等資產類別。

劉以浩表示，「另類投資」以其潛在的相對穩定及長期回報，可以幫助應對「長壽風險」，部分另類投資類別不太容易受到短期投資市場波動的影響，提供一個可以持續整個退休期的財務緩衝。他補充，通過納入「另類投資」類別，投資者可以提高應對市場波動、「長壽風險」及實現長期財務保障的能力，為退休後的生活做好準備。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[袁國守 退休綢繆]